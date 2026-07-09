İlk gerçek fotoğraf ortaya çıktı, işte çok konuşulan silah. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO liderlerine revolver hediyesi

Fotoğraflarda, revolverlerin Türk bayrağı ve NATO logosunun bulunduğu ahşap bir kutuda sunulduğu görüldü.

Kutuda ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak "Ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca Gümüşay." ifadesinin yer aldığı plaket de bulunuyor.

Haberlere göre Gümüşay .357 Magnum, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından 1990'lı yıllarda sınırlı sayıda üretilen nadir modeller arasında yer alıyor.

BAZI LİDERLER SİLAHLARI TÜRKİYE'DE BIRAKTI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götürmedi.

İngiliz yetkililer, ateşli bir silahın Birleşik Krallık'a ithal edilmesinin yasal olmaması nedeniyle revolverin Türkiye'de bırakıldığını açıkladı. Silahın ateş edemeyecek şekilde etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin revolveri ise Roma'daki Başbakanlık Sarayı Palazzo Chigi'de diğer resmi hediyelerle birlikte muhafaza ediliyor.