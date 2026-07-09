İlk gerçek fotoğraf ortaya çıktı, işte çok konuşulan silah. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO liderlerine revolver hediyesi
09.07.2026 15:30
Son Güncelleme: 09.07.2026 15:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılan liderlere hediye ettiği isim yazılı özel üretim revolverlerin ilk gerçek fotoğrafları ortaya çıktı.
İLK GERÇEK FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan liderlere hediye ettiği isimlerine özel işlenmiş revolverlerin ilk gerçek fotoğrafları yayımlandı.
Dış basında yer alan haberlere göre, her bir revolver liderlerin isimleri işlenerek özel olarak hazırlandı. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de düzenlendi.
Liderlere hediye edilen silahın Türk savunma sanayisinin 1990'larda ürettiği Gümüşay .357 Magnum revolveri olduğu ortaya çıktı. Silahlar, mermileriyle birlikte özel ahşap kutular içinde teslim edildi.
NATO LOGOSU VE TÜRK BAYRAĞI YER ALDI
Fotoğraflarda, revolverlerin Türk bayrağı ve NATO logosunun bulunduğu ahşap bir kutuda sunulduğu görüldü.
Kutuda ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak "Ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca Gümüşay." ifadesinin yer aldığı plaket de bulunuyor.
Haberlere göre Gümüşay .357 Magnum, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından 1990'lı yıllarda sınırlı sayıda üretilen nadir modeller arasında yer alıyor.
BAZI LİDERLER SİLAHLARI TÜRKİYE'DE BIRAKTI
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götürmedi.
İngiliz yetkililer, ateşli bir silahın Birleşik Krallık'a ithal edilmesinin yasal olmaması nedeniyle revolverin Türkiye'de bırakıldığını açıkladı. Silahın ateş edemeyecek şekilde etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin revolveri ise Roma'daki Başbakanlık Sarayı Palazzo Chigi'de diğer resmi hediyelerle birlikte muhafaza ediliyor.
KANADA MÜZEDE SERGİLEYECEK
Kanada Başbakanı Mark Carney'e de isminin işlendiği revolver ve mühimmat hediye edildi.
Kanada Dışişleri Bakanlığı, silahın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edilerek ateşlenmemek üzere etkisiz hale getirileceğini duyurdu. Yetkililer, hediyenin daha sonra uygun bir kamu kurumunda veya müzede sergilenmesinin değerlendirildiğini açıkladı.