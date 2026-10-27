İlk turda yenilmişti, herkes şaşkın. Lula da Silva nasıl dördüncü kez başkan seçildi?

Brezilya'da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu sürpriz bir şekilde kazanan mevcut solcu başkan Lula da Silva dördüncü kez bu göreve seçilirken, sağcı rakibi Flavio Bolsonaro, sonuçları tanımadığını ve seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını açıklamıştı.



3 HAFTA ÖNCESİNE KADAR MÜTTEFİKLERİ BİLE YENİLGİ BEKLİYORDU



81 yaşındaki Luiz Inacio Lula da Silva'nın ikinci turu seçimi kazanması aslında büyük bir sürpriz oldu çünkü üç hafta öncesine kadar müttefikleri bile yenilgi fikrine kendilerini alıştırmıştı.



Lula'nın yıldızının tekrar parlamasındaki ana neden olarak, ellerindeki hakları kaybetme korkusuyla seçmen tabanının adeta seferber olması gösteriliyor.

Okuma yazma bilmeyen bir ailede doğan eski ayakkabı boyacısı Lula da Silva'nın bu sürpriz başarısı ona dünyanın en uzun süre görev yapan seçilmiş liderleri arasında yer kazandırdı. Öyle ki bu zafere kendi partisindekiler bile şaştı kaldı.