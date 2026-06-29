İmzalar atıldı: İsrail, güney Lübnan'dan ne zaman çekilecek?

Siyasi mutabakata rağmen sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor. Hizbullah, İsrail ordusunun Nebatiye, Meyfedun ve Furun bölgelerine hava ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini, Bint Cubeyl ve Sur bölgelerinde sivil konutları patlattığını açıklayarak bu eylemleri ateşkesin açık bir ihlali olarak tanımladı.

Hizbullah, ihlalleri kayıt altına aldığını ve karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

İsrail ordusu ise ateşkese rağmen güneydeki birliklerine yönelik saldırılara karşılık vermek amacıyla Nebatiye ve Meyfedun'da Hizbullah'a ait üç komuta merkezini ve bir roket rampasını hedef aldığını iddia etti.

Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz ortak açıklamalarında, Mecdel Zun köyü yakınlarında Hizbullah'a ait 200 metre uzunluğunda ve 25 metre derinliğinde, içinde silahlar ve füze rampaları barındıran bir yer altı tünelinin imha edildiğini duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de anlaşmaya bağlı kalacaklarını ancak asıl sınavın sahadaki uygulamalar olacağını belirterek, tarihi Şakif Kalesi'nin de yer aldığı stratejik tepelerde askeri varlığın ve operasyonel planların onaylandığını açıkladı.

Kasım 2024'te imzalanan önceki anlaşma, İsrail'in çekilmesini ve Hizbullah'ın silahsızlanmasını tam olarak sağlayamadığı için kademeli olarak çöktü.

28 Şubat 2026 tarihinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan operasyonun ardından Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik misilleme saldırıları, İsrail'in Lübnan'daki kara ve hava operasyonlarını genişletmesine yol açtı.

İsrail'in 2 Mart 2026'da başlattığı yoğun askeri harekat, Lübnan'da 1 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine neden oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 4 bin 247 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 190 kişi yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında duyurduğu geçici ateşkes sürelerinin uzatılması kararlarının ardından, 14 Haziran'da Pakistan'ın ara buluculuğunda ABD ile İran arasında varılan 14 maddelik mutabakat ve son olarak 26 Haziran'da imzalanan çerçeve anlaşması, bölgedeki savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik çabaların en güncel aşamasını oluşturuyor.