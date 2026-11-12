İngiliz ekonomisi enerji darboğazına rağmen büyüdü
12.11.2026 15:48
İngiltere ekonomisi, ABD ile İran arasındaki savaşın tetiklediği küresel enerji krizine rağmen yapay zeka harcamalarının etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 0,7 büyüme kaydetti.
İngiltere ekonomisi, İran ve Ukrayna'daki savaşların körüklediği enerji maliyetleri ve tedarik aksaklıklarına rağmen yapay zeka harcamalarının etkisiyle üçüncü çeyrekte beklentiler doğrultusunda yüzde 0,7 büyüdü.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, gayrisafi yurt içi hasıla temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde önceki çeyreğe kıyasla ivme kazandı.
Ülke ekonomisi nisan-haziran dönemindeki ikinci çeyrekte yüzde 0,5 genişleme kaydetmişti.
Açıklanan üçüncü çeyrek verisi, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken 2024 yılının ilk üç aylık döneminden bu yana kaydedilen en hızlı çeyreklik büyüme oranı oldu.
İktisadi büyümenin temel sürükleyicisi, yıl boyunca ekonomik çıktıyı destekleyen bilgisayar programlama faaliyetleri başta olmak üzere hizmetler sektöründeki canlılık oldu.
ONS, büyümenin kaynaklarına ilişkin açıklamasında "Cirolarında en büyük artışı bildiren işletmelerin birçoğu, yapay zeka ve bulut bilişimle bağlantılı faaliyetlerde yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.
Verilerin aylık seyrine bakıldığında, ekonomi temmuz ayında yüzde 0,4 büyüme gösterdikten sonra ağustosta durgunlaştı, eylül ayında ise yüzde 0,2 genişlemeye geri döndü.
BÜYÜMEYİ YAPAY ZEKA YATIRIMLARI SIRTLADI
Araştırma kuruluşu Capital Economics İngiltere Başekonomist Yardımcısı Ruth Gregory, Fransız AFP ajansına verdiği demeçte, büyümenin olağan dışı biçimde yapay zeka bağlantılı sektörlerde yoğunlaştığına işaret etti.
Gregory, mevcut göstergelere ilişkin yorumunda, "Son aylık veriler, ekonominin dördüncü çeyreğe beklediğimizden daha yüksek bir ivmeyle girdiğini gösteriyor." dedi.
İngiltere Merkez Bankası da geçen hafta yapay zeka talebiyle bağlantılı ticari yatırımlardaki gücü gerekçe göstererek bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini yükseltmişti.
Merkez Bankası söz konusu tahminlerini, yükselen enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu yukarı çekmesi nedeniyle politika faizini üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez artırdığı toplantıda duyurdu.
Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırıları ve ABD ile İran arasındaki savaşın Körfez enerji arzında yol açtığı aksaklıklar, dünya genelinde dizel fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.
Maliye Bakanı John Healey, büyüme verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, İran savaşının dünya genelinde büyümeyi vurduğunu, buna karşın İngiltere'nin belirgin bir direnç sergilediğini belirtti.
ENFLASYON VE ENERJİ FİYATLARI EKONOMİ ÜZERİNDE BASKI YARATIYOR
İngiltere Merkez Bankası, temel projeksiyonunda ülkede enflasyonun gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,9 seviyesinde zirve yapacağını öngörüyor.
Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların oldukça üzerine çıktığı en kötü senaryoda ise banka, halen yüzde 3,5 olan enflasyonun gelecek yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,2 seviyesine ulaşma riski taşıdığı uyarısını paylaştı.
İşçi Partisi hükümetinin geçen ay açıkladığı yıllık bütçede bazı destekler sunmasına rağmen milyonlarca İngiliz vatandaşı, 2027 yılının başından itibaren enerji faturalarında sıçramayla karşı karşıya bulunuyor.
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandırmayı amaçlayan diplomatik müzakere umutlarıyla son haftalarda varil başına 90 dolar civarına geriledi.
Servet yönetim şirketi Quilter'ın yatırım stratejisti Kit Rees, ekonomik görünüme dair temkinli bir çerçeve çizdi.
Rees, mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi: "Ekonomi direnç göstermeyi sürdürüyor ancak enerjiden beslenen enflasyonun faiz oranları üzerinde baskı oluşturduğu bir ortamda, büyümenin ivme kaybedeceğine yönelik kaygılar var."