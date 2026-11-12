İngiliz ekonomisi enerji darboğazına rağmen büyüdü

İngiltere ekonomisi, İran ve Ukrayna'daki savaşların körüklediği enerji maliyetleri ve tedarik aksaklıklarına rağmen yapay zeka harcamalarının etkisiyle üçüncü çeyrekte beklentiler doğrultusunda yüzde 0,7 büyüdü.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, gayrisafi yurt içi hasıla temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde önceki çeyreğe kıyasla ivme kazandı.

Ülke ekonomisi nisan-haziran dönemindeki ikinci çeyrekte yüzde 0,5 genişleme kaydetmişti.

Açıklanan üçüncü çeyrek verisi, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken 2024 yılının ilk üç aylık döneminden bu yana kaydedilen en hızlı çeyreklik büyüme oranı oldu.

İktisadi büyümenin temel sürükleyicisi, yıl boyunca ekonomik çıktıyı destekleyen bilgisayar programlama faaliyetleri başta olmak üzere hizmetler sektöründeki canlılık oldu.

ONS, büyümenin kaynaklarına ilişkin açıklamasında "Cirolarında en büyük artışı bildiren işletmelerin birçoğu, yapay zeka ve bulut bilişimle bağlantılı faaliyetlerde yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Verilerin aylık seyrine bakıldığında, ekonomi temmuz ayında yüzde 0,4 büyüme gösterdikten sonra ağustosta durgunlaştı, eylül ayında ise yüzde 0,2 genişlemeye geri döndü.