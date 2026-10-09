İngiliz İşçi Partisi'nde seçim. Eski Başbakan'ın koltuğuna Somalili sığınmacı

Seçim zaferinin ardından BBC'ye açıklamalarda bulunan Abdi-Wali, konut krizinin Camden genelinde, Londra'da ve ülke çapında büyük bir sorun olduğunu belirterek temel çalışma alanının bu kriz olacağını bildirdi.

Krizden çıkış yolunun daha fazla sosyal ve erişilebilir konut inşa etmekten geçtiğini kaydeden Abdi-Wali, hükümetin bu konuda kendisiyle aynı görüşte olduğunu belirtti.

Su dağıtım şirketi Thames Water'ın yeniden kamu mülkiyetine geçirilmesini savunan Abdi-Wali, gençler için sunulan imkanların da öncelikleri arasında yer aldığını aktardı.

Oy sayımının ardından yaptığı konuşmada kendisini siyasete iten ana etkenin evsizlik meselesi olduğunu vurgulayan Abdi-Wali, "Camden bana bir topluluk sağladı; sosyal adalete, eşitliğe ve hakkaniyete inanç aşıladı. Şimdi bu topluluğu parlamentoda temsil etme ayrıcalığına erişmek, büyük bir gurur ve tevazuyla taşıyacağım bir sorumluluktur" değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Andy Burnham yürüttüğü başarılı seçim kampanyası dolayısıyla Abdi-Wali'yi tebrik ederek birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Koltuğunu devreden eski Başbakan Keir Starmer da sonucu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Starmer, milletvekilliğinden ayrılırken savunma, güvenlik, ticaret ve teknoloji gibi küresel başlıklara odaklanacağını ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını sürdüreceğini açıklamıştı.