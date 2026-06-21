İngiltere Başbakanı Starmer üzerindeki istifa baskısı artıyor

Starmer'ın parti içindeki konumuna yönelik aylardır süren baskı, cuma günü Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın ara seçimlerde parlamentodan koltuk kazanmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Bu gelişme, Burnham'a resmi bir liderlik mücadelesi başlatma hakkı tanıyor.

İşçi Partisi'nin mayıs ayında yapılan yerel seçimlerde uğradığı ağır kayıplar Starmer'a yönelik desteğin azaldığını ortaya koymuştu.

Parti üyeleri arasında yapılan anketler de olası bir liderlik yarışını Burnham'ın kazanacağına işaret ediyor.

The Observer ve The Telegraph gazetelerinde yer alan haberlerde, Starmer'ın geleceğini resmi kır konutu Chequers'ta eşiyle birlikte değerlendirdiği ve nihai kararını vermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Reuters'a konuşan kıdemli İşçi Partisi kaynakları, en erken pazartesi günü net bir açıklama yapılabileceğini belirtti.

Gazetelere konuşan ve Starmer'ın yakın çevresinde yer alan bir kaynak ise, Başbakan'ın mevcut durumu gördüğünü, görevde kalarak kaosu durdurmanın artık mümkün olmadığını düşündüğünü ve ayrılmayı bir görev olarak kabul ettiğini iddia etti.

Bir diğer üst düzey yetkili ise Starmer'ın desteğini kaybetmesi nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini ve "oyunun bittiğini" kabul ederek siyasi mirasını nasıl koruyacağını düşündüğünü öne sürdü.

Hükümet kaynakları ise iddialara karşı çıkarak Başbakan'ın yönetim görevine odaklanmaya devam ettiğini bildirdi.

Çalışma Bakanı Kyle, Starmer ile cuma günü uzun ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini, bu görüşmede Başbakan'ın bir kez bile kişisel çıkarlarını sormadığını, her zaman ülkenin menfaatlerini ön planda tuttuğunu dile getirdi.

Kyle ayrıca, Starmer'ın G7 Zirvesi marjında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmeler sayesinde iki ülke arasında zorlu bir ticaret anlaşmasının hayata geçirildiğini hatırlatarak, uluslararası saygınlığı olmayan bir liderin bu tür başarılar elde edemeyeceğini vurguladı.

Ancak Kyle, gelecekte yapılacak bir parti içi liderlik seçiminde Starmer'ı destekleyip desteklemeyeceğine yönelik soruları yanıtlamaktan kaçındı.