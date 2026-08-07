İngiltere harekete geçti. Uzayda kirlilik büyüyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın verilerine göre Dünya yörüngesinde toplam ağırlığı 17 bin tona ulaşan 46 binden fazla uzay enkazı var.

İngiltere Uzay Ajansı'nda fırlatma ve uzay durumsal farkındalığından sorumlu genel müdür yardımcısı Matthew Archer, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bunların büyük bölümü çoğu zaman hiçbir şeyle çarpışmıyor. Ancak bunların herhangi biri ciddi hasara yol açabilir, hatta uyduları tamamen yok edebilir" dedi.

Çarşamba günü bir SpaceX roketinin otobüs büyüklüğündeki bir parçası Ay'a çarparak çok sayıda parçanın uzaya saçılmasına neden oldu.

Araştırmacılar, uzay enkazı yoğunluğundaki artışın "Kessler sendromu" olarak bilinen zincirleme çarpışmaları tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Chilbolton Gözlemevi'nin sağladığı veriler, İngiltere Uzay Ajansı ile İngiltere Uzay Komutanlığı'nın öncülük ettiği Ulusal Uzay Operasyonları Merkezi'ne aktarılıyor.

Merkez, yörüngedeki çarpışmaları önlemek ve Dünya atmosferine yeniden giren cisimleri izlemek için günün her saati çalışıyor.

Archer, "Bizim görevimiz uzayda meydana gelen ve uzayda bulunan her şeyi izlemek" dedi.

Archer'e göre uzay altyapısı İngiltere ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'sini destekliyor. Yörüngedeki cisim sayısındaki artışın uzayı giderek daha kalabalık hale getirdiğini belirten Archer, "Bu kabiliyete duyulan ihtiyaç sürekli artıyor" ifadelerini kullandı.