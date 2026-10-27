İngiltere Kralı Charles Karayipler yolunda. Eski sömürgeler özür bekliyor
27.10.2026 13:32
İngiltere Kralı 3. Charles, kölelik mirası için resmi özür ve tazminat taleplerinin yükseldiği bir dönemde Karayipler turuna başlıyor.
İngiltere Kralı 3. Charles, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan köle ticareti ve sömürgecilik mirasına dair tartışmalar gündemdeyken Karayipler seyahatine çıkıyor.
Kanser tedavisi süren 77 yaşındaki Kral, bugün başlayacak dokuz günlük yoğun programında bölgedeki üç eski İngiliz sömürgesini ziyaret edecek.
Gezi, İngiliz monarşisinin tarihindeki karanlık sayfalarla yüzleşmesi, resmi özür dilemesi ve maddi tazminat ödemesi yönündeki taleplerin en yüksek sesle dile getirildiği bir döneme rastlıyor.
Kral Charles, ada ülkeleri Bahamalar ve Guyana'yı önce tek başına ziyaret edecek. Seyahatin son durağı olan Antigua ve Barbuda'da ise kendisine eşi Kraliçe Camilla katılacak.
Kral burada, iki yılda bir düzenlenen ve 56 ülkeyi çatısı altında toplayan İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'na (CHOGM) hitap edecek.
AFP ajansının haberine göre Buckingham Sarayı, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada Kral Charles'ın bizzat "tarihlerinin en karanlık günleri" olarak tanımladığı bu geçmişten seyahat boyunca kaçmayacağını duyurdu.
Ne var ki kraliyet ailesinin atalarının yüzyıllar boyunca kâr sağladığı transatlantik köle ticareti için yalnızca pişmanlık bildirmesi, bölge ülkelerini artık tatmin etmiyor.
ESKİ SÖMÜRGELER RESMİ ÖZÜR VE TAZMİNAT İSTİYOR
Karayipler'deki bağımsız ülkeler, Londra'dan sembolik üzüntü ifadelerinin ötesine geçmesini talep ediyor.
Charles'ın halen devlet başkanı sıfatını koruduğu Jamaika, yüzlerce yıl süren kölelikten zarar gören Afrikalı ataları adına Londra'daki bir istinaf mahkemesine başvurarak tazminat davası açtı.
Kraliyet çevreleri, 2022 yılında Prens William ve Prenses Catherine'in Jamaika ziyaretinde karşılaştıkları monarşi karşıtı protestoları ve kölelik tazminatı çağrılarını unutmuş değil.
Ziyaret duraklarından Guyana'nın Devlet Başkanı İrfaan Ali, Kral ile görüşmesi öncesinde İngiliz ITV News kanalına yaptığı açıklamada taleplerini net bir dille ortaya koydu.
Kral Charles'ın geçmişi "en karanlık günler" olarak nitelemesini sadece bir "ilk adım" diye değerlendiren Ali, "Şimdi atılması gereken adım resmi bir özürdür" dedi.
Guyana lideri; eski imparatorluğun bölgeyi sömürdüğünü, hayatları yok ettiğini ve bugünkü geri kalmışlığın temelini attığını belirterek Londra'nın hesap vermesi gerektiğini vurguladı.
Modern İngiliz hükümdarları bugüne kadar köle ticaretindeki rollerinden ötürü farklı düzeylerde üzüntü bildirdi; ancak hiçbir kral ya da kraliçe resmi bir devlet özrü dilemedi.
Ağır bir borç yükü altındaki Londra yönetimi ise mali tazminat ödeme fikrine kesin bir dille karşı çıkmayı sürdürüyor.
SARAYIN GÜNDEMİ BAMBAŞKA
1-4 Kasım tarihleri arasında Antigua ve Barbuda'nın başkenti St. John's kentinde toplanacak liderler zirvesi öncesinde, İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Shirley Ayorkor Botchwey de tartışmaya dahil oldu.
Sky News'e konuşan Botchwey, Kral'ın özür dilemesinin "hiçbir zarar vermeyeceğini" ifade etti.
Genel Sekreter ayrıca, doğrudan nakit ödeme veya farklı mekanizmalarla sağlanacak tazminat konusunun tartışılma vaktinin geldiğini kaydetti.
Diğer yandan Buckingham Sarayı, turun Karayip ülkelerinin geleceğe bakması ve iklim krizi gibi acil ortak sorunları ele alması için önemli bir fırsat sunduğunu savunuyor.
Çevre koruma çalışmalarıyla tanınan Kral Charles'ın ziyaretinde Guyana'daki yağmur ormanlarının korunması ve Antigua ve Barbuda'daki mercan resiflerinin restorasyonu projeleri öne çıkacak.
Kral ayrıca genç liderlerle bir araya gelecek, kültürel etkinliklere ve Antigua ve Barbuda'nın bağımsızlık kutlamalarına katılacak.
Genel Sekreter Botchwey, AFP'ye verdiği mülakatta bu zirvenin geçmiştekilere hiç benzemeyeceğini, özellikle ticaret ve yatırım olanaklarına odaklanacağını söyledi.
Dünyanın kontrolden çıktığı bir dönemde topluluğun önemli bir denge unsuru oluşturduğunu belirten Botchwey, kölelik için tazminat konusunun St. John's kentinde liderler arasında gündeme geleceğini ve topluluğun bu müzakerelerde ülkeleri destekleyeceğini ekledi.