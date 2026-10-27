İngiltere Kralı Charles Karayipler yolunda. Eski sömürgeler özür bekliyor

İngiltere Kralı 3. Charles , geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan köle ticareti ve sömürgecilik mirasına dair tartışmalar gündemdeyken Karayipler seyahatine çıkıyor.

Kanser tedavisi süren 77 yaşındaki Kral, bugün başlayacak dokuz günlük yoğun programında bölgedeki üç eski İngiliz sömürgesini ziyaret edecek.

Gezi, İngiliz monarşisinin tarihindeki karanlık sayfalarla yüzleşmesi, resmi özür dilemesi ve maddi tazminat ödemesi yönündeki taleplerin en yüksek sesle dile getirildiği bir döneme rastlıyor.

Kral Charles, ada ülkeleri Bahamalar ve Guyana'yı önce tek başına ziyaret edecek. Seyahatin son durağı olan Antigua ve Barbuda'da ise kendisine eşi Kraliçe Camilla katılacak.

Kral burada, iki yılda bir düzenlenen ve 56 ülkeyi çatısı altında toplayan İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'na (CHOGM) hitap edecek.

AFP ajansının haberine göre Buckingham Sarayı, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada Kral Charles'ın bizzat "tarihlerinin en karanlık günleri" olarak tanımladığı bu geçmişten seyahat boyunca kaçmayacağını duyurdu.

Ne var ki kraliyet ailesinin atalarının yüzyıllar boyunca kâr sağladığı transatlantik köle ticareti için yalnızca pişmanlık bildirmesi, bölge ülkelerini artık tatmin etmiyor.