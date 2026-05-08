İngiltere yerel seçimlerinde 2 partili gelenek yıkıldı

İngiltere'nin eski sanayi bölgeleri ve Londra'nın bazı kesimlerini kapsayan seçimlerde İşçi Partisi, yaklaşık 50 yıldır kontrol ettiği bölgelerin bazılarını kaybetti.

Tameside’da 14 koltuğun tamamı, eski bir maden bölgesi olan Wigan’da da 20 koltuğun hepsi Reform UK’e geçti.

Erken sonuçlara göre Reform UK 352 yeni sandalye kazanırken, İşçi Partisi 249, Muhafazakar Parti ise 137 sandalye kaybetti. Analistler, bu tabloyu İngiliz siyasetinin son yüzyıldaki en büyük dönüşümlerinden biri olarak nitelendiriyor.

Seçimlerde bir diğer çıkış yapan parti ise Liberal Demokratlar oldu. Parti 238 sandalye kazanarak Muhafazakarları geride bırakıp 3. sırada yer aldı.