İngiltere yerel seçimlerinde 2 partili gelenek yıkıldı
08.05.2026 10:11
Erken sonuçlara göre iktidardaki İşçi Partisi yerel meclislerde büyük kayba uğrarken popülist Reform UK seçimin 1. partisi oldu. Muhafazakarlar 4. sıraya düştü.
OY KULLANDI, DONDURMA YEDİ, SEÇİMDE AÇIK ARA ÖNDE
7 Mayıs'ta yerel seçimler için sandık başına giden İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi yara aldı. Sandıkların asıl kazananı seçim günü oy kullandıktan sonra dondurma yiyen popülist Reform UK Partisi'nin lideri Nigel Farage oldu.
İşçi Partisi, ağır kayıplar yaşayarak büyük bir oy erimesiyle karşı karşıya kalırken. Reform UK İngiltere genelinde 300’den fazla belediye meclis üyeliği kazanarak geleneksel iki partili sistemi kökünden sarstı.
"İŞÇİ PARTİSİ KALELERİNİ KAYBETTİ"
İngiltere'nin eski sanayi bölgeleri ve Londra'nın bazı kesimlerini kapsayan seçimlerde İşçi Partisi, yaklaşık 50 yıldır kontrol ettiği bölgelerin bazılarını kaybetti.
Tameside’da 14 koltuğun tamamı, eski bir maden bölgesi olan Wigan’da da 20 koltuğun hepsi Reform UK’e geçti.
Erken sonuçlara göre Reform UK 352 yeni sandalye kazanırken, İşçi Partisi 249, Muhafazakar Parti ise 137 sandalye kaybetti. Analistler, bu tabloyu İngiliz siyasetinin son yüzyıldaki en büyük dönüşümlerinden biri olarak nitelendiriyor.
Seçimlerde bir diğer çıkış yapan parti ise Liberal Demokratlar oldu. Parti 238 sandalye kazanarak Muhafazakarları geride bırakıp 3. sırada yer aldı.
YEREL SEÇİMİN KAYBEDENİ BAŞBAKAN STARMER
Analistler seçimin kaybedeninin Başbakan Keir Starmer olduğunu belirtiyor. Lideri olduğu İşçi Partisi büyük kayba uğrarken, Starmer'ın ve partinin kaybında çok sayıda vaadin yerine getirilmemesi, danışman kadrosundaki istikrarsızlık ve ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle görevden alınan Büyükelçi Peter Mandelson skandalı gibi etken örnek gösteriliyor.
Seçmenlerin İşçi Partisi'ni cezalandırması, uzmanlar tarafından 1995 yılında yolsuzluk skandallarıyla sarsılan Muhafazakar Başbakan John Major'ın yaşadığı tarihi hezimete benzetilirken tablonun İşçi Partisi için beklenenden çok daha kötü olduğunu vurgulandı.
Hükümet kanadından Savunma Bakanı John Healey Starmer’a destek verirken, bazı milletvekilleri başbakanın istifa etmesi gerektiğini ifade etti.