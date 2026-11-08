İngiltere'de 16 yaşından küçüklere alışveriş sitesi yasağı geliyor

Gazeteye konuşan bir hükümet kaynağı, "Birçok 16 yaş altındaki çocuğun bu hizmetlere ulaşarak aslında risklere açık hale geldiğini gösteren çok sayıda kanıt var. Çocukları çevrim içi ortamda korumak için kapsayıcı bir yaklaşım sergilememiz lazım." dedi.

İngiltere merkezli çocuk koruma vakfı The Children's Society ise söz konusu site ve uygulamalarda bazı kullanıcıların çocuk kullanıcılardan para karşılığında uygunsuz fotoğraf istediğini aktardı.

Ülkede eski Başbakan Keir Starmer, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımının yasaklanması için çalışmaların başlatıldığını ve bu yıl sonuna kadar yasanın parlamentodan geçirilmesini planladıklarını belirtmişti.