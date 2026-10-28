İngiltere'de 4 Türk öğrencinin yapay zeka destekli akıllı saat projesine ödül

Hear4Me ekibi, yaptığı açıklamada, ileri yaştaki aile üyelerinin kapı zili ya da alarm gibi sesleri duymakta yaşadığı güçlüklerin kendilerine ilham olduğunu belirtti.

Projenin geliştirme sürecinde, işitme kaybı yaşayan bireylerin geri bildirimlerinin projeye yön verdiğini söyleyen ekip, "Bir kapı zili ya da söylenen birkaç kelime küçük bir ayrıntı gibi görünebilir, ancak bu bilgiyi kaçırmak önemli sonuçlar doğurabilir. Bir saatin bu bilgiyi görünür kılıp kılamayacağını veya kişinin bileğinde hissedebileceği bir uyarıya dönüştürüp dönüştüremeyeceğini sorarak başladık. Bir peçeteye çizilen taslaktan uluslararası bir yarışmada ikinciliğe, ardından Westminster'da ödül almaya uzanan bu süreç inanılmaz bir yolculuk oldu. Şimdi hedefimiz, Hear4Me'yi kullanıcılarla birlikte geliştirmeye devam etmek ve ondan fayda görebilecek kişilere ulaşabilmesi için fiyatını yeterince erişilebilir tutmak" açıklamasını yaptı.