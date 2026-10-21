İngiltere'de kamu borcu ilk kez 3 trilyon sterlin sınırını geçti

Yine bugün paylaşılan ayrı veriler, hükümetin net borçlanmasının eylülde 24,5 milyar sterline (32,8 milyar dolar) çıkarak yaklaşık 24 milyar sterlinlik piyasa tahminini aştığını gösterdi.

ONS, artan borç faizlerini de içeren harcamaların hükümet gelirlerinden daha hızlı arttığını, bu durumun enflasyonun etkilerini yansıttığını bildirdi.

Küresel ölçekte yükselen enflasyon, hükümetlerin tahvil getirilerini son yılların en yüksek seviyelerine taşıyor. Bu da merkez bankalarını politika faizlerini artırmaya yönlendirirken, konut kredisi dahil borç yükü altındaki hanehalkı ve işletmeler üzerindeki maliyet baskısını büyütüyor.

Verilerin açıklanmasının ardından piyasa analistleri, İngiltere Merkez Bankası'nın kasım ayındaki toplantısında borçlanma maliyetlerini artıracağı yönündeki tahminlerini güçlendirdi.

Moneyfarm Yatırım Direktörü Richard Flax, mevcut tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Buradaki temel soru, zaten zorlu bir büyüme ortamında ilerleyen ekonomi üzerinde yeni bir baskı oluşturmadan, faiz artışlarının enflasyonu dizginleyip dizginleyemeyeceğidir."

ONS verileri, İngiltere'nin kamu borcunun eylül sonu itibarıyla ilk kez 3 trilyon sterlini aştığını ortaya koydu.

Borcun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise 0,7 yüzde puan azalarak yüzde 94'e geriledi.

Quilter Cheviot Sabit Getirili Menkul Kıymetler Araştırma Müdürü Richard Carter, borç verilerinin hükümetin çözmeye çalıştığı zorlu denklemi gösterdiğini belirtti.

AFP'ye konuşan Carter, hükümetin borçlanma maliyetleri ve mevcut borçlar kamu maliyesini zorlarken uzun vadeli iddialı bir harcama programı yürütmek istediğini kaydetti.