İngiltere'de Nolan etkisi. Odysseia kitabının satışları yüzde bin 400 arttı

Bu yılın başlarında İngiltere Klasik Derneği'nin (The Classical Association) ilk yerleşik uzmanı olarak görev yapan Kendall, edebiyata yönelik bu yenilenen ilgiyi sadece sinemayla sınırlı bir geçici durum olarak görmemek gerektiğini vurguladı.

Kendall, "Eğer bu bir numara ise, şu ana kadar 2 bin yıldan uzun süredir devam eden bir numara" diyerek şöyle konuştu:

"Bu durumun böylesine bir popülerlik yaratması harika. İnsanlar daha fazla okuyor ancak bu sadece mevcut bir evre. İnsanlar her zaman bu hikayelere geri dönecektir."

Bununla birlikte, İngiliz asıllı Amerikalı yönetmen Nolan'ın İngiliz Edebiyatı lisans öğrencisiyken Homeros üzerine eğitim aldığı belirtilen University College London'da (UCL) öğrenci kayıtlarının artacağı yönünde bir beklenti mevcut.

UCL Grek ve Latin Çalışmaları Bölüm Başkanı Phiroze Vasunia, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Film etrafında oluşan heyecan muazzam oldu ve önümüzdeki birkaç yıl içinde öğrenci sayılarında bir sıçrama görmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Vasunia, Nolan'ın filmi etrafında büyüyen ilgiyle eş zamanlı olarak, son yıllarda klasik antik çağ ve antik dönem araştırmalarına yönelik "olağanüstü düzeyde bir ilgi" bulunduğunu kaydetti.

Homeros'un milattan önce 7. veya 8. yüzyılda Grekçe yazdığı destandan uyarlanan film, kahraman Odysseus'un Troya Savaşı'ndan eve dönüş yolculuğunda karşılaştığı engelleri konu alıyor.

Filmde Odysseus rolünü Matt Damon, eşi Penelope rolünü Anne Hathaway ve oğulları Telemakhos rolünü Tom Holland canlandırıyor.

Nolan'ın 2023 yapımı Oscar galibi Oppenheimer'dan sonraki ilk filmi olan yapım, izleyicilerden ve eleştirmenlerden beğeni toplayarak iki hafta üst üste ABD gişesinin zirvesinde yer aldı ve dünya çapında 640 milyon dolar hasılata ulaştı.