İngiltere'de vakalar tırmanışa geçti. Şimdi de "Amerikan Covid'i"
02.10.2026 14:37
2020-2023 yılları arasında dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinin üzerinden 3 yıl geçmiş olsa da "artçı şokları" hâlâ sürüyor. Bu kez de İngiltere "Amerikan Covid'i" kâbusu yaşıyor.
İngiltere'de son haftalarda hızla artan Covid vakaları, pandemi dönemindeki kadar olmasa da ülkede endişe yaratıyor.
Son birkaç haftadır ofislerde, okullarda, WhatsApp gruplarında "Sanırım Covid oldum" ifadesi yeniden sıkça duyulur oldu.
Tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de o dönem hayatı felç eden virüsün ülkede yeniden tırmanışa geçtiği belirtiliyor.
Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) verilerine göre Covid nedeniyle hastanelere yatış sayısı bir haftada yüzde 50 artarken, Covid testlerinden pozitif çıkma oranı yüzde 5.9'dan yüzde 7'ye yükselmiş durumda.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre başkent Londra'da durum daha da vahim. Burada son 7 gün içinde hastane yatış sayıları yüzde 80 arttı. En riskli grup olan 85 yaş üstünde ise yatışlar 100 bin kişide 7.08'den 12.43'e yükselmiş durumda.
Şu anki rakamlar pandemi dönemiyle kıyaslanamayacak kadar düşük olsa da, Covid'in bir sonbahar uyanışına geçtiği belirtiliyor.
Surrey Üniversitesi'nden Dr Matthew Siggins, "Covid vakaları artıyor ancak yılın bu zamanı için beklenmedik bir durum değil" ifadelerini kullanıyor.
Şu anda enfeksiyonların çoğunu, "Stratus" olarak adlandırılan ancak "Amerikan Covid'i" olarak da anılan "XFG" varyantı oluşturuyor.
İlk kez Ocak 2025'te tespit edilen ve hem İngiltere hem de ABD'de yayılan XFG, Covid'le ilişkilendirilen benzer semptomlara neden oluyor. Stratus hastalarında öksürük ve yüksek ateşin yanı sıra mide bağırsak sorunları da görülüyor.
Dr. Renée Hoenderkamp, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı ve yorgunluk gibi belirtilerle kendisine başvuran hastaların sayısında belirgin bir değişim fark ettiğini söylerken, "Son 10 gün ila 3 hafta içinde hasta listelerim kesinlikle bu semptomlara sahip kişilere doğru kaydı." diyor.
Kimini yatağa düşüren, kiminde de hiçbir semptoma neden olmadan geçen bu virüsün yükselişi kesinlikle şu an için bir pandemi dönemi kadar tehlike arz etmiyor ancak yine de en somut göstergenin ölü sayılarına bakmak olabileceği ifade ediliyor.
"En taze" UKHSA rakamlarına göre 21-28 Ağustos haftasında İngiltere'de Covid'den ölenlerin sayısı 7 olurken, ondan bir önceki hafta ise 6 olarak açıklanmıştı.