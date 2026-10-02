İngiltere'de vakalar tırmanışa geçti. Şimdi de "Amerikan Covid'i"

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre başkent Londra'da durum daha da vahim. Burada son 7 gün içinde hastane yatış sayıları yüzde 80 arttı. En riskli grup olan 85 yaş üstünde ise yatışlar 100 bin kişide 7.08'den 12.43'e yükselmiş durumda.

Şu anki rakamlar pandemi dönemiyle kıyaslanamayacak kadar düşük olsa da, Covid'in bir sonbahar uyanışına geçtiği belirtiliyor.

Surrey Üniversitesi'nden Dr Matthew Siggins, "Covid vakaları artıyor ancak yılın bu zamanı için beklenmedik bir durum değil" ifadelerini kullanıyor.

Şu anda enfeksiyonların çoğunu, "Stratus" olarak adlandırılan ancak "Amerikan Covid'i" olarak da anılan "XFG" varyantı oluşturuyor.