İngiltere'de 10 yılda 7'nci başbakan. Starmer istifa etti, Burnham dönemi başlıyor

İngiltere'de son 10 yılda başbakanlık koltuğu sık sık el değiştirdi.

2016 yılında David Cameron'ın Brexit referandumunun ardından istifa etmesiyle göreve Theresa May geldi. May'in 2019'da ayrılmasının ardından Boris Johnson başbakan oldu. Johnson'ın 2022'de istifası sonrası görevi Liz Truss devraldı ancak Truss, yalnızca 49 gün görevde kalarak ülke tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı oldu. Truss'ın yerine yine 2022 yılında Rishi Sunak getirildi.

Temmuz 2024 genel seçimlerini kazanan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını sona erdirerek başbakanlık görevini üstlendi. Starmer'ın parti içindeki desteğini kaybetmesi üzerine Temmuz 2026'da istifa etmesinin ardından İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham görevi devraldı. Burnham böylece, 2016'dan bu yana İngiltere'nin yedinci başbakanı oldu.