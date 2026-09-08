İngiltere ve 11 ülkeden Batı Şeria yerleşimlerine ticaret yasağı

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, yerleşim faaliyetlerindeki artışın yaptırımları zorunlu kıldığını, ancak İsrail'in önemli bir ticaret ortağı kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Yıllık 6 milyar sterlinlik (yaklaşık 8,12 milyar dolar) ikili ticaret hacminin bu karardan asgari düzeyde etkilenmesi bekleniyor.

Yerleşim birimlerinden çıkan yaş meyve-sebze ve şarap gibi tarım ürünleri, İsrail'in toplam ticaretinde oldukça küçük bir yer tutuyor. Diplomatlar, menşei belirsiz ürünler nedeniyle ithalat yasağını denetlemenin teknik zorluklar yaratabileceğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler organları ve İngiltere dahil pek çok devlet, Batı Şeria'daki yerleşimleri yasa dışı görüyor ve bölgeyi askeri işgal altındaki toprak statüsünde değerlendiriyor.

İsrail yönetimi ise bölgenin işgal altında değil "ihtilaflı" olduğunu savunuyor. Tepkilerin odak noktasında yer alan E1 yerleşim projesi, Batı Şeria'yı kuzey ve güney olarak ikiye bölerek bağımsız bir Filistin devletinin toprak bütünlüğünü engelleme riski taşıyor.

Sahadaki şiddet sarmalı son günlerde yeniden tırmanışa geçti. Pazar günü Kalkilya yakınlarındaki Jajja köyüne giren İsrailli yerleşimciler, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 20 yaşındaki Ömer et-Tubasi'yi öldürdü, iki Filistinliyi yaraladı.

Dün sabah ise Kusra köyü yakınlarındaki Maoz Yehuda yerleşiminde bir İsrailli yerleşimci bıçaklandı; İsrail ordusu olay yerinden kaçan saldırganı vurarak öldürdüğünü bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü istisnai bir kararla sivil idaresi Filistin'de, güvenlik yetkisi İsrail'de olan B Bölgesi'ndeki yaklaşık 100 ruhsatsız yerleşim karakolunun kaldırılması talimatını verdi.

Ancak herhangi bir takvim sunulmayan bu talimat, Batılı başkentlerin koordineli yaptırım kararını engellemedi.