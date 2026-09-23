İngiltere'den Rusya ve yapay zeka dezenformasyonuna karşı yeni merkez

Moskova'nın 2019 İngiltere genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı yönündeki suçlamaları tekrarlayan Burnham, Rusya'nın botlar, sahte internet siteleri, sahte gazete makaleleri kullandığını ve aralarında üniversiteler ile BBC'nin de yer aldığı 28 İngiliz kuruluşunun kurumsal kimliğini taklit ettiğini öne sürdü.

Burnham ayrıca Rusya'nın aşırı sağ anlatıları beslediğini, korkunç olayların ardından gerilimi ve huzursuzluğu körüklediğini dile getirdi. Rusya ise seçimlere ve siyasete müdahale iddialarını geri çeviriyor.

Rusya geçmişte de İngiltere'deki siyasi süreçlere, özellikle de ülkeyi bölen 2016 Brexit referandumuna müdahale etmekle suçlanmıştı.

Önceki Muhafazakar Parti hükümeti, bu iddiaları etraflıca soruşturmadığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştu.

Bu yaz İşçi Partisi liderliğine seçilerek başbakanlık koltuğuna oturan ve ülkenin son on yıldaki yedinci başbakanı olan Burnham, hızla gelişen teknolojinin düzenlenmesine yönelik çağrılar artarken dezenformasyon ve siber saldırıların yapay zeka nedeniyle daha da ağırlaşacağı uyarısını yaptı.

Kolluk kuvvetlerinin yöneticilerine “hasım devlet kaynaklı saldırıları” tespit edecek, kaynağını belirleyecek ve bunları engelleyecek Ulusal Enformasyon Savunma Merkezi için çalışmalara başlama talimatı verdiğini duyuran Burnham, Avrupa genelinde yeni seçimler yaklaşırken daha fazla ülkenin benzer meselelerle uğraştığını kaydetti.

Merkez ayrıca İngiliz çıkarlarına zarar veren sahte görsel ve videoları (deepfake ) belirleme görevini üstlenecek.

Burnham, yapay zekanın getirebileceği muazzam faydaları ararken riskleri de net biçimde görmekten yana olduğunu, bir "felaket tellalına" dönüşmek istemediğini söyledi.

Söz konusu riskler arasında güvenlik önlemlerinin geride kalması ve hasım aktörlerin bu teknolojiyi enformasyon savaşında kullanması öne çıkıyor.