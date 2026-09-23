İngiltere'den Rusya ve yapay zeka dezenformasyonuna karşı yeni merkez
23.09.2026 14:43
İngiltere, "Rusya kaynaklı dezenformasyon" ve yapay zeka destekli enformasyon saldırılarıyla mücadele amacıyla Ulusal Enformasyon Savunma Merkezi kuruyor.
İngiltere, Rusya gibi "hasım ülkelerden gelen" ve yapay zeka teknolojileriyle büyütülen dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla yeni bir kamu birimi kurma kararı aldı.
Hükümet, atılan bu adımla kamuoyunun "gerçek ile kurguyu ayırt etmesine" yardımcı olmayı amaçlıyor.
İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, BBC Radio 4'e verdiği mülakatta, halkın gerçek ile kurguyu ya da propaganda ile hakikati birbirinden ayırmakta zorlandığı bir dünyanın demokrasiler için tehlikeli bir ortam yarattığına dikkat çekti.
AFP ajansının aktardığına göre Streeting, kurulacak merkezin sivil toplum genelindeki güvenilir sesleri harekete geçireceğini vurguladı.
Başbakan Andy Burnham, Ulusal Enformasyon Savunma Merkezi adını taşıyan yeni yapıya dair planları Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta dünya liderlerine hitap ettiği açılış konuşmasında paylaştı.
Son yıllarda hasım aktörlerin İngiltere'deki ve müttefik ülkelerdeki bilgi ortamına yönelik endüstriyel ölçekte saldırılar düzenlediğini kaydeden Burnham, Rus kurumlarının yalan ve dezenformasyon yaymak, insanların korkularını istismar etmek için ellerindeki her aracı devreye soktuğunu söyledi.
Moskova'nın 2019 İngiltere genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı yönündeki suçlamaları tekrarlayan Burnham, Rusya'nın botlar, sahte internet siteleri, sahte gazete makaleleri kullandığını ve aralarında üniversiteler ile BBC'nin de yer aldığı 28 İngiliz kuruluşunun kurumsal kimliğini taklit ettiğini öne sürdü.
Burnham ayrıca Rusya'nın aşırı sağ anlatıları beslediğini, korkunç olayların ardından gerilimi ve huzursuzluğu körüklediğini dile getirdi. Rusya ise seçimlere ve siyasete müdahale iddialarını geri çeviriyor.
Rusya geçmişte de İngiltere'deki siyasi süreçlere, özellikle de ülkeyi bölen 2016 Brexit referandumuna müdahale etmekle suçlanmıştı.
Önceki Muhafazakar Parti hükümeti, bu iddiaları etraflıca soruşturmadığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştu.
Bu yaz İşçi Partisi liderliğine seçilerek başbakanlık koltuğuna oturan ve ülkenin son on yıldaki yedinci başbakanı olan Burnham, hızla gelişen teknolojinin düzenlenmesine yönelik çağrılar artarken dezenformasyon ve siber saldırıların yapay zeka nedeniyle daha da ağırlaşacağı uyarısını yaptı.
Kolluk kuvvetlerinin yöneticilerine “hasım devlet kaynaklı saldırıları” tespit edecek, kaynağını belirleyecek ve bunları engelleyecek Ulusal Enformasyon Savunma Merkezi için çalışmalara başlama talimatı verdiğini duyuran Burnham, Avrupa genelinde yeni seçimler yaklaşırken daha fazla ülkenin benzer meselelerle uğraştığını kaydetti.
Merkez ayrıca İngiliz çıkarlarına zarar veren sahte görsel ve videoları (deepfake) belirleme görevini üstlenecek.
Burnham, yapay zekanın getirebileceği muazzam faydaları ararken riskleri de net biçimde görmekten yana olduğunu, bir "felaket tellalına" dönüşmek istemediğini söyledi.
Söz konusu riskler arasında güvenlik önlemlerinin geride kalması ve hasım aktörlerin bu teknolojiyi enformasyon savaşında kullanması öne çıkıyor.
Reuters ajansının haberine göre İngiltere'nin küresel yapay zeka standartlarını belirleme çabalarına liderlik etmeye hazır olduğunu ifade eden Burnham, teknolojinin önlemleri aşarak ulusal güvenlik risklerini tırmandırabileceği endişesini aktardı.
Burnham konuşmasında, "Hepimiz bu uyarıları duyduk; bunlara kulak vermeliyiz. İnsanların ne kadar endişeli olduğunu biliyorum. Bu dönemin gereğini yapmak zorundayız" dedi.
New York'taki zirvede yapay zekaya verdiği desteği ülkesinin diplomatik konumunu yeniden güçlendirme hedefinin merkezine yerleştiren Başbakan Burnham, Washington ile yakın bağları, AB ile gelişen ilişkileri, Çin ve Hindistan ile mevcut makul diyaloğu sayesinde İngiltere'yi "dürüst bir arabulucu" olarak konumlandıracağını dile getirdi.
ABD ve önde gelen laboratuvarlarla yakın işbirliği yürüten küresel çaptaki Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü'nün varlığına işaret eden Burnham, çalışmaların daha ileriye taşınması gerektiğini belirtti.
Başbakanlık, yapay zeka sektörü yöneticileriyle yapılan görüşmelerde yetkililerin, İngiltere'nin hazırlık düzeyini ve dayanıklılığını artırmak için yeni öncü modeller üzerinde tam ve eksiksiz şeffaflık beklediklerini net bir dille aktardığını duyurdu.
Yapay zekaya dair temel kararların teknoloji şirketlerine bırakılamayacağını, bu kararları seçilmiş hükümetlerin alması gerektiğini savunan Burnham, konuyu İngiltere'nin gelecek yıl üstleneceği G20 dönem başkanlığının merkezine koyacağını söyledi.
Burnham ayrıca kritik altyapılara yönelik siber saldırıların tespit edilmesi amacıyla Washington yönetimiyle ortak bir yapay zeka savunma ortaklığı kurulacağını da ilan etti.