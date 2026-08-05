İngiltere'nin Fransa'ya sınır dışı ettiği göçmenlerin akıbeti belirsiz

Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşan ancak sığınma başvuruları kabul edilmeyerek Fransa'ya iade edilen göçmenler, kendilerini büyük bir belirsizliğin içinde bulduklarını ifade ediyor.

Eski bir Afgan askeri olan 28 yaşındaki Haidary Hamedullah, ailesine daha iyi bir gelecek sağlama umuduyla hayatını riske atarak İngiltere'ye geçtiğini, ancak birkaç hafta sonra İngiliz makamları tarafından tekrar Fransa mecburi istikametine gönderildiğini belirtti.

Eşi ile bu yıl sekiz ve 10 yaşlarına girecek iki çocuğunun Pakistan'da beklediğini anlatan Hamedullah, "Benim gibi insanların dünyada güven içinde yaşayabileceği hiçbir yer yok. Nereye gitmeliyiz?" dedi.

Hamedullah, İngiltere'nin Fransa ile vardığı ve "biri içeri, biri dışarı" olarak adlandırılan anlaşma çerçevesinde Fransa'ya zorla geri gönderdiği 1087 kişiden biri.