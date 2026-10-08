İngiltere'nin yeni banknot serisinde 4 hayvanın görselleri yer alacak

Katılımcılar, memeliler, kuşlar ile iki yaşamlılar (amfibiler), böcekler ve balıklar olmak üzere üç kategoride, İngiltere'nin yaban hayatı uzmanlarından oluşan bir kurulun katkısıyla belirlenen 18 hayvanlık listeden seçim yaptı.

BoE, istişareden elde edilen görüşleri değerlendirerek, her bir banknot kupürü için bir hayvan olmak üzere 4 hayvan belirledi. Seçilen hayvanlar, BoE'nin ayırt edici, sahteciliğe karşı dayanıklı ve İngiltere'yi temsil eden bir banknot serisi oluşturma hedefleri kapsamında belirlendi.