"İnsan buzdolabı" sosyal medyayı ikiye böldü

İnsan buzdolabı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Bazı kullanıcılar, kabinden çıktıktan sonra yeniden 40 dereceyi aşan sıcaklığa maruz kalmanın sağlık açısından sorun yaratabileceğini savunurken, bazıları ise iklim krizine kalıcı çözümler üretilmemesini eleştirdi.

Diğer kullanıcılar ise aşırı sıcakların giderek daha büyük bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkat çekerek, özellikle açık alanda çalışanlar için geliştirilen teknolojilerin önemli bir adım olduğunu savundu.