"İnsan buzdolabı" sosyal medyayı ikiye böldü
23.07.2026 14:39
Japonya'da etkisini artıran aşırı sıcakla mücadele için geliştirilen "insan buzdolabı" büyük ses getirdi. Yaklaşık 15 derecede çalışan kabin, vücut sıcaklığını birkaç dakika içinde düşürmeyi hedefliyor.
AŞIRI SICAKLARA İLGİNÇ ÇÖZÜM
Japonya'da rekor seviyelere ulaşan sıcak hava dalgaları, sıra dışı teknolojik çözümleri de beraberinde getirdi. Ülkede geliştirilen insan boyutundaki taşınabilir soğutma kabini, aşırı sıcağa maruz kalan kişileri kısa sürede serinletmek için kullanılmaya başlandı.
CNN muhabiri Hanako Montgomery, Tokyo'da denediği kabini sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerle tanıttı. Cam kapılı metal kabine girerek oturan Montgomery, birkaç saniye içinde ortamın belirgin şekilde serinlediğini söyledi.
İNSANLAR İÇİN TASARLANAN BUZDOLABI
"Do Hiemon Box" adı verilen sistem, Japon soğutma ve otomat üreticisi SDRS tarafından geliştirildi.
Japonya'da yaygın olarak kullanılan içecek otomatlarından ilham alınarak tasarlanan kabinin iç sıcaklığı yaklaşık 15 derece olarak sabit tutuluyor.
Kullanıcı oturduğunda baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine yaklaşık 5 derece sıcaklığında hava üfleniyor. Şirket, yaklaşık 5 dakikalık kullanımın vücut sıcaklığını hissedilir şekilde düşürdüğünü, 10 dakikalık kullanımın ise sıcak çarpması belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.
Aşırı soğumayı önlemek amacıyla sistem, 20 dakika sonunda otomatik olarak kapanıyor.
EVLER İÇİN DEĞİL, ÇALIŞANLAR İÇİN ÜRETİLDİ
İnsan buzdolabı şimdilik bireysel kullanım yerine işletmelere yönelik geliştirildi.
Özellikle inşaat sahaları, fabrikalar, açık hava etkinlikleri ve sıcak ortamda çalışan personelin dinlenme molalarında kullanılması hedefleniyor.
Standart modelin satış fiyatı ise yaklaşık 1 milyon 500 bin yen olarak açıklandı.
JAPONYA'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI
Teknolojinin geliştirilmesinin arkasında ise ülkede giderek şiddetlenen sıcak hava dalgaları bulunuyor.
Tokyo'da ölçülen hava sıcaklığı 42,6 dereceye ulaştı. Japonya Meteoroloji Ajansı, 40 derecenin üzerindeki günler için "acımasız sıcak günler" anlamına gelen "Kokushobi" terimini kullanmaya başladı.
Yalnızca 15 Temmuz'da Tokyo'da 48 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI
İnsan buzdolabı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.
Bazı kullanıcılar, kabinden çıktıktan sonra yeniden 40 dereceyi aşan sıcaklığa maruz kalmanın sağlık açısından sorun yaratabileceğini savunurken, bazıları ise iklim krizine kalıcı çözümler üretilmemesini eleştirdi.
Diğer kullanıcılar ise aşırı sıcakların giderek daha büyük bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkat çekerek, özellikle açık alanda çalışanlar için geliştirilen teknolojilerin önemli bir adım olduğunu savundu.