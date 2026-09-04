İnsan davranışlarının sırrı çözülüyor. Son ipucu sineklerin beyninden geldi

Bilim insanları, erkek ve dişi meyve sineklerinin beyinlerindeki ince farklılıkları ilk kez ayrıntılı biçimde karşılaştırdı.

Erkek sineğin beynindeki 124 milyon sinir bağlantısını haritalayan araştırmacılar, küçük yapısal farklılıkların saldırganlık, kur yapma ve “aşk şarkıları” söyleme gibi davranışları nasıl şekillendirdiğini ortaya koydu.

Cambridge'deki bilim insanları, iki yıl önce dişi meyve sineğinin beynini haritalamalarının ardından bu kez erkek sineğin beynindeki her sinir hücresini ve bağlantıyı analiz etti.

Elde edilen veriler üç boyutlu bir beyin ve sinir ağı haritasına dönüştürülerek dişi sineğin beyniyle karşılaştırıldı.