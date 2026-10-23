İnternetin Kara Ekim'i: Görünmez tehlike dünyayı alarma geçirdi, hangi siteler "Kapatıyoruz" dedi?
23.10.2026 13:40
Son Güncelleme: 23.10.2026 13:43
İnternet sitelerinin yüzde 69'unu çalıştıran altyapıdaki kritik bir açık, küresel çapta alarma yol açtı. Devlet dairelerinden Wikipedia'ya kadar pek çok platform sitelerini geçici olarak kapattı.
İnternet sitelerinin altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığı; kamu kurumlarını, çevrimiçi platformları ve özel kuruluşları dünya genelinde alarma geçirdi.
Çok sayıda kurum, güvenlik yamalarını uygularken sitelerini geçici olarak erişime kapattı veya sunduğu hizmetleri sınırlandırdı.
"PHP2Shell" adıyla anılan açıklar, saldırganların kimlik doğrulamasına gerek kalmadan sunucularda uzaktan kod çalıştırmasına zemin hazırlayabiliyor.
Teknoloji odaklı The Insider Paper portalının aktardığı verilere göre, sunucu taraflı dili tespit edilebilen internet sitelerinin yaklaşık yüzde 69'unda PHP kullanılıyor.
Bu oran, açıkların neden bu denli geniş bir yankı uyandırdığını da açıklıyor.
ABD VE İNGİLTERE'DEN "SİSTEMLERİ KAPATIN" UYARISI
Açıkların duyurulmasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) acil uyarı yayımladı.
NSA, güncellemelerin derhal uygulanamadığı hallerde etkilenen sistemlerin çevrimdışı tutulmasını önerdi.
İngiliz siber güvenlik kurumu NCSC de geçici önlemleri hızla devreye alamayan kuruluşlara sistemlerini kapatmayı değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Bu süreçte sitelerin kapatılması, kısıtlanması veya bakıma alınması, ilgili kurumların siber saldırıya uğradığı anlamına gelmiyor; nitekim tedbir amaçlı kesintilerin ardından kimi hizmetler yeniden devreye alındı.
Dünyada panik büyüyor, Türkiye de alarma geçti. İnternetin Kara Ekim'iyle ilgili neler biliniyor?
Dünya genelinde internet altyapısında kullanılan PHP yazılımındaki güvenlik açıkları nedeniyle Türkiye dahil birçok ülke alarma geçti. Peki nedir bu PHP? Korsanlar nasıl zararlar verebilir?
DEVLETE AİT SİTELER GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Önlem amacıyla sitelerini erişime kapatanların başında devlet daireleri ve resmi portallar geldi.
Hollanda'da Overheid.nl portalı ile Hollanda NCSC'nin internet sitesi tedbiren çevrimdışı bırakıldı.
Ülke basınında, parlamentonun alt kanadı Tweede Kamer ile Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) de kesintilerden etkilendiği bildirildi.
Finlandiya'da devletin bilgi teknolojileri sağlayıcısı Valtori, kamuya açık web hizmetlerini geçici olarak durdurdu.
Belçika Dışişleri Bakanlığı internet sitelerini erişime kapatırken Fransa İçişleri Bakanlığı da valilik sitelerini çevrimdışı bıraktı.
Almanya'da ise federal bilgi teknolojileri sağlayıcısı ITZBund bünyesindeki pek çok siteye erişim kesildi.
Çekya hükümeti güvenlik yamalarını yüklemek için resmi sitesini devre dışı bıraktı.
Avustralya'da da yetkililer açıkları kapatmaya çalışırken aralarında cyber.gov.au adresinin de bulunduğu hükümet sitelerinde kesintiler görüldü.
ROTTERDAM LİMANI, MEDYA KURULUŞLARI VE ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLAR DA ETKİLENDİ
Güvenlik tedbirleri yalnızca kamu sektörüyle sınırlı kalmadı. Rotterdam Limanı ile Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonunun (KNVB) internet siteleri önlem amacıyla geçici olarak kapatıldı.
İrlandalı haber kuruluşu The Journal, sistemlerini güçlendirirken internet sitesinin bir süre çevrimdışı kaldığını açıkladı; haber merkezi ve mobil uygulamalar ise bu süreçte yayını sürdürdü.
Çevrimiçi platformlar ve forumlar cephesinde Wikimedia Vakfı, altyapısını korumak amacıyla Wikimedia Bulut Hizmetleri ve Phabricator gibi destekleyici sistemleri kapattı; genel bir çökme yaşanmasa da bazı Wikipedia kullanıcıları erişim sorunları bildirdi.
Görsel tabanlı forum 4chan'in PHP güncellemesini beklerken salt okunur moda geçtiği belirtilirken, Something Awful forumunun da yama sürecinde geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.
Sanat topluluğu platformu Fur Affinity, güvenlik yaması uygulanana kadar hizmet vermeyeceğini duyurdu.
Miraheze ve Pinboard platformlarının da açıklar sebebiyle erişimi geçici olarak askıya aldığı bildirildi.
OYUN DÜNYASINDA ACİL BAKIM KARARLARI
Eğlence ve çevrimiçi oyun sektöründe Cygames; Granblue Fantasy, Umamusume: Pretty Derby ve Princess Connect! Re oyunlarında PHP açıkları nedeniyle acil bakım çalışması başlattı.
Pokémon Destek birimi, Pokémon Sleep ve Pokémon HOME için acil bakım yapıldığını duyursa da paylaşılan metinde gerekçe olarak doğrudan PHP gösterilmedi.
Öte yandan Duolingo ve GOG platformlarında da kesintiler bildirildi, ancak incelenen haberlerde bu aksaklıkların PHP açığıyla doğrudan bağlantısı teyit edilmedi.
PHP ekibi, 21 Ekim 2026'da güvenlik düzeltmelerini yayımlayarak kullanıcılara sistemlerini derhal güncellemeleri çağrısında bulundu.
Geçici önlemlerin riski azaltsa da kalıcı bir çözüm sunmadığını vurgulayan ekip, site yöneticilerini uyardı.
Yöneticilerin ilgili sürümlere geçiş yapmaları veya sistemlerin güncellendiğini doğrulamak için barındırma hizmeti sağlayıcılarıyla iletişime geçmeleri gerekiyor.