İnternetin Kara Ekim'i: Görünmez tehlike dünyayı alarma geçirdi, hangi siteler "Kapatıyoruz" dedi?

İnternet sitelerinin altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığı ; kamu kurumlarını, çevrimiçi platformları ve özel kuruluşları dünya genelinde alarma geçirdi.

Çok sayıda kurum, güvenlik yamalarını uygularken sitelerini geçici olarak erişime kapattı veya sunduğu hizmetleri sınırlandırdı.

"PHP2Shell" adıyla anılan açıklar, saldırganların kimlik doğrulamasına gerek kalmadan sunucularda uzaktan kod çalıştırmasına zemin hazırlayabiliyor.

Teknoloji odaklı The Insider Paper portalının aktardığı verilere göre, sunucu taraflı dili tespit edilebilen internet sitelerinin yaklaşık yüzde 69'unda PHP kullanılıyor.

Bu oran, açıkların neden bu denli geniş bir yankı uyandırdığını da açıklıyor.

ABD VE İNGİLTERE'DEN "SİSTEMLERİ KAPATIN" UYARISI

Açıkların duyurulmasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) acil uyarı yayımladı .

NSA, güncellemelerin derhal uygulanamadığı hallerde etkilenen sistemlerin çevrimdışı tutulmasını önerdi.

İngiliz siber güvenlik kurumu NCSC de geçici önlemleri hızla devreye alamayan kuruluşlara sistemlerini kapatmayı değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bu süreçte sitelerin kapatılması, kısıtlanması veya bakıma alınması, ilgili kurumların siber saldırıya uğradığı anlamına gelmiyor; nitekim tedbir amaçlı kesintilerin ardından kimi hizmetler yeniden devreye alındı.