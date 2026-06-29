iPhone 18 Pro sızıntısı. Hassas tedarikçi belgeleri dark web’e kondu
29.06.2026 23:25
Apple’ın Hindistan’daki tedarikçisi Tata Electronics’ten çalınan veriler arasında, şirketin henüz tanıtmadığı iPhone 18 Pro modellerine ait parça ve tedarikçi listeleri ile bazı fotoğrafların da bulunduğu bildirildi.
Reuters’ın incelediği belgelere ve konuya yakın bir kaynağa göre, fidye yazılımı grubu World Leaks tarafından dark web’de yayımlanan dosyalar, iPhone 18 Pro modellerinde kullanılacak birçok bileşenin hangi şirketler tarafından sağlandığını ortaya koyuyor.
Sızıntının, Apple’ın dünya genelindeki tedarikçilerle yürüttüğü hassas üretim düzenini riske atabileceği belirtiliyor. Belgelerin, rakiplere, sahte ürün üreticilerine ve Apple’ın kendi tedarikçilerine “hangi parçayı kimin ürettiğine” ilişkin ayrıntılı bir tablo sunabileceği ifade ediliyor.
Tata Electronics, hem iPhone parçaları tedarik ediyor hem de sözleşmeli üretici olarak iPhone montajı yapıyor. Şirket, Apple’ın Çin dışındaki en önemli üretim ortaklarından biri haline gelirken, bu genişleme Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ülkeyi elektronik üretiminde küresel merkez yapma hedefinin de temel unsurlarından biri olarak görülüyor.
Apple’ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini eylülde tanıtmasının beklendiği belirtiliyor. Sızıntı, bellek ve depolama çipi maliyetlerindeki artış nedeniyle Apple’ın iPad ve MacBook fiyatlarını yükselttiği, analistlerin de önümüzdeki aylarda iPhone fiyatlarında artış beklediği bir döneme denk geldi.
Reuters’ın daha önce aktardığına göre, World Leaks adlı grup Tata Electronics’ten çalındığı iddia edilen 200 binden fazla dosyayı dark web’de yayımlamıştı. Bu dosyalar arasında eski iPhone modellerine ait olduğu öne sürülen parça tasarım belgeleri, Tata’nın müşterileri arasında yer alan Tesla’ya ait bazı parçalar ve iPhone’larda kullanılan bileşenleri üreten TSMC ile Qualcomm’a ilişkin belgeler de bulunuyordu.
Reuters’ın incelediği yeni belgelerde, iPhone 18 Pro modellerindeki çok sayıda bileşeni ilgili tedarikçi şirketlerle eşleştiren en az altı dosya olduğu belirtildi. Bunlar arasında ana devre kartındaki çipler, batarya ve kamera parçalarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
Konuya yakın kaynak, Apple’ın bu bilgileri hassas kabul ettiğini ve henüz tanıtılmamış modellere ilişkin belgelerin dark web’de paylaşılmasından endişe duyduğunu söyledi. Belgelerin, Apple’ın kamuya açık tedarikçi veri tabanında paylaşmadığı düzeyde ayrıntı içerdiği kaydedildi.
Belgelerin, yaklaşan iPhone 18 Pro modellerinde kullanılması planlanan yüzlerce parçaya ilişkin bilgi içerdiği aktarıldı. Kayıtlarda Apple’ın hangi parçaları birden fazla tedarikçiden, hangilerini ise sınırlı sayıda tedarikçiden aldığı da görülüyor. Bu durumun şirketin hem pazarlık gücünü hem de tedarik zincirindeki kırılgan noktalarını açığa çıkardığı değerlendiriliyor.
Apple ve Tata sözcüleri, Reuters’ın sorularına yanıt vermedi. World Leaks daha önce Nike’a yönelik bir siber saldırının sorumluluğunu da üstlenmişti. Reuters, sızdırılan verilerin gerçekliğini bağımsız olarak doğrulayamadığını ve World Leaks’e yorum için ulaşamadığını bildirdi.
Sızdırılan bazı dosyalarda Apple’a ait “gizli” ibareleri ve iPhone 18 Pro jenerasyonuyla uyumlu iç kod adlarının yer aldığı belirtildi. iPhone 18 Pro klasöründe ayrıca, 2026’nın başlarında Tata tesislerinden birinde çekildiği belirtilen düşme testi fotoğrafları da bulundu. Fotoğraflarda üç arka kameralı, gri renkli ve Apple logolu klasik tasarıma sahip bir telefon görülüyor.
Kaynak, fotoğrafların iPhone 18 Pro modellerine ait olduğunu belirtirken, Reuters cihazın model numarasını kesin olarak doğrulayamadığını aktardı. Sızıntının, Apple ile Tata arasındaki güven ilişkisini zedeleyebileceği değerlendiriliyor. Apple’ın Hindistan’daki üretim hamlesinde Tata kilit rol oynarken, şirket aynı zamanda Çin’e bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.
Araştırma şirketi Counterpoint’e göre Hindistan’ın 2026’da dünyadaki iPhone üretiminin yüzde 26’sını gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu oran dört yıl önce yüzde 6 seviyesindeydi.