iPhone 18 Pro sızıntısı. Hassas tedarikçi belgeleri dark web’e kondu

Reuters’ın incelediği belgelere ve konuya yakın bir kaynağa göre, fidye yazılımı grubu World Leaks tarafından dark web’de yayımlanan dosyalar, iPhone 18 Pro modellerinde kullanılacak birçok bileşenin hangi şirketler tarafından sağlandığını ortaya koyuyor.

Sızıntının, Apple’ın dünya genelindeki tedarikçilerle yürüttüğü hassas üretim düzenini riske atabileceği belirtiliyor. Belgelerin, rakiplere, sahte ürün üreticilerine ve Apple’ın kendi tedarikçilerine “hangi parçayı kimin ürettiğine” ilişkin ayrıntılı bir tablo sunabileceği ifade ediliyor.

Tata Electronics, hem iPhone parçaları tedarik ediyor hem de sözleşmeli üretici olarak iPhone montajı yapıyor. Şirket, Apple’ın Çin dışındaki en önemli üretim ortaklarından biri haline gelirken, bu genişleme Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ülkeyi elektronik üretiminde küresel merkez yapma hedefinin de temel unsurlarından biri olarak görülüyor.