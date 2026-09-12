iPhone Duo daha çıkmadan tepki çekti. "Her 10 kişiden birini unuttular"

iPhone Duo'nun tanıtılmasının ardından X ve Reddit'te çok sayıda solak kullanıcı cihazın tasarımını eleştirdi.

Bir kullanıcı, “Yeni iPhone Duo'yu beğendim. Birçok açıdan harika ve şık görünüyor. Ancak bu telefon benim için neredeyse kullanılamaz. Nedeni basit: Ben solağım.” dedi.

Başka bir kullanıcı ise telefonu genellikle sol eliyle kullandığını belirterek, “Kontroller sağ elle kullanım için tasarlandığı için iPhone Duo'nun bana uygun olmayacağını yeni fark ettim.” ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı da esprili bir şekilde, “iPhone Duo tanıtımından anladığım kadarıyla Apple solaklardan nefret ediyor.” yorumunu yaptı.