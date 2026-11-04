İran, ABD'deki "mavi dalga" için ne dedi? Seçim sonrası ilk yorumlar dikkat çekti

ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kaybetmesi üzerine İran yönetiminin üst düzey isimlerinden peş peşe açıklamalar geldi.

Tahran yönetimi, sandıktan çıkan sonuçları doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve yönetiminin izlediği savaş yanlısı politikalara karşı verilmiş bir tepki olarak niteledi.

Resmi IRNA ajansının aktardığına göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD halkının savaşa karşı duruş sergilediğini belirterek "İster vicdanlarının sesini dinleyerek ister geçim masraflarının baskısıyla olsun, ABD halkı savaşa 'hayır' dedi ve biz de bu mesajı destekliyoruz." dedi.

Kalibaf, Washington yönetimine uyarıda da bulunarak "ABD yönetimi, uluslararası efendilerine ve haraç kesenlere hizmet etmek uğruna kendi halkının genel iradesine ihanet ederse, bizim vereceğimiz yanıtın ABD yönetimi için bir kâbusa dönüşeceğini anlayacaktır." ifadesini kullandı.