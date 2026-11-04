İran, ABD'deki "mavi dalga" için ne dedi? Seçim sonrası ilk yorumlar dikkat çekti
04.11.2026 12:38
Son Güncelleme: 04.11.2026 12:39
İran, ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesini "Amerikan halkının savaşa ve artan yaşam maliyetlerine karşı açık bir tepkisi" olarak yorumladı.
ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kaybetmesi üzerine İran yönetiminin üst düzey isimlerinden peş peşe açıklamalar geldi.
Tahran yönetimi, sandıktan çıkan sonuçları doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve yönetiminin izlediği savaş yanlısı politikalara karşı verilmiş bir tepki olarak niteledi.
Resmi IRNA ajansının aktardığına göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD halkının savaşa karşı duruş sergilediğini belirterek "İster vicdanlarının sesini dinleyerek ister geçim masraflarının baskısıyla olsun, ABD halkı savaşa 'hayır' dedi ve biz de bu mesajı destekliyoruz." dedi.
Kalibaf, Washington yönetimine uyarıda da bulunarak "ABD yönetimi, uluslararası efendilerine ve haraç kesenlere hizmet etmek uğruna kendi halkının genel iradesine ihanet ederse, bizim vereceğimiz yanıtın ABD yönetimi için bir kâbusa dönüşeceğini anlayacaktır." ifadesini kullandı.
"YENGİLGİ, İRAN KARŞISINDA ALINAN SONUCUN ARTÇISIDIR"
İran Meclisi Başkanvekili Ali Nikzad Semerin de parlamento oturumunda yaptığı konuşmada, Trump'ın seçim yenilgisini "İran halkı karşısında aldığı yenilginin artçı sarsıntıları" olarak tanımladı.
Nikzad, "Sosyal medyada kullandığı söylemlerle zafer kazanmaya çalışan, hayal dünyasında yaşayan ABD Başkanı, iç siyasetinde de yenilgiye uğramıştır." değerlendirmesini yaptı.
Konuşmasını 4 Kasım Dünya Ulusal Emperyalizmiyle Mücadele Günü ve 1979'da ABD Büyükelçiliğinin ele geçirilmesinin yıl dönümüne ayıran Nikzad, Washington'ın 1953 darbesinden bu yana süren müdahalelerine değindi.
Nikzad, ABD'nin sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı'nda Baas rejimine verdiği istihbarat ve silah desteğini, 1988'de düşürülen İran yolcu uçağını ve ekonomik yaptırımları hatırlattı.
Nikzad ayrıca Hürmüz Boğazı'nda girişilebilecek herhangi bir askeri maceraya "ezici bir yanıt" verileceğini belirterek ABD güçlerinin bölgeyi terk etmek zorunda kalacağını söyledi.
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN GAZZE VURGUSU
Bunun yanı sıra İran Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Enformasyon Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai ise seçim sonuçlarının Cumhuriyetçi Parti açısından tarihi bir kayıp olduğuna işaret etti.
Dünyanın, Amerikan seçmeninin Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerinde verdiği güçlü mesajı dinlediğini kaydeden Tabatabai, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Gazze'deki insanlık suçları, gayrimeşru İsrail rejiminin çıkarlarına körü körüne bağlılık ve İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen sonu gelmez savaş, Amerikan seçimleri tarihindeki en büyük yenilgiyi Cumhuriyetçi Parti'ye yaşattı."
ABD'de salı günü düzenlenen ara seçimlerde Demokratların hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçireceği öngörülüyor.
Şubat ayında İsrail ile birlikte İran'a yönelik savaşı başlatan Trump ve Cumhuriyetçi Parti açısından bu tablo ciddi bir gerileme olarak görülüyor.
Diğer taraftan ABD'nin uyguladığı deniz ablukası ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği sebebiyle tırmanan krizde Katar, Tahran ile Washington arasında arabuluculuk çabalarını sürdürüyor.
İran, önceki gün yaptığı açıklamada arabulucular vasıtasıyla ABD ile mesaj alışverişinin devam ettiğini, boğazın yeniden açılmasının ise Washington'ın ablukayı kaldırmasına bağlı olduğunu duyurmuştu.