İran aylar sonra Hamaney'e veda ediyor
04.07.2026 07:06
Son Güncelleme: 04.07.2026 07:38
İran'da dün düzenlenen devlet töreninin ardından ABD saldırısında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in 6 gün sürecek cenaze töreni başladı. ABD Başkanı Donald Trump, cenaze töreni için müzakereleri durdurduğunu söyledi.
Cenaze töreni, İmam Humeyni Musalla Camisi'nin önünde başladı. Binlerce İranlı ellerinde bayraklarla cami önünde toplandı.
Ağıtlar ve dualar eşliğinde Hamaney'in cenazesi taşınacak. 7 Temmuz'da Kum'daki tören düzenlenecek. Son olarak Hamaney, 9 temmuzda Meşhed'de toprağa verilecek.
Irak da ülkedeki törenlerin sadece Kerbela ve Necef'te yapılacağını açıkladı.
Törenlere saldırı endişesi de sürüyor. İran ordusu, Hamaney'in cenaze töreninde olası bir saldırıya sert karşılık verileceği yönünde uyardı.
TÜRKİYE'DEN CEVDET YILMAZ TÖRENE KATILDI
Hamaney için Tahran'da dün devlet töreni düzenlendi.
Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, TBMM İdari Amiri Hasan Turan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç katıldı.
Yılmaz, Hamaney’in cenazesinin önünde dua okuduktan sona heyet alandan ayrıldı.
Hamaney için düzenlenen törende ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hür Dava Partisi, Gelecek Partisi ve Vatan Partisi’nin temsilcileri de hazır bulundu.
Taziyeye yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağladı.
İRAN LİDERİ BABASININ CENAZESİNE KATILACAK MI?
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, babası Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek törenlere güvenlik gerekçeleriyle katılamayabileceği belirtildi.
Hindistan'ın "Indiatoday" haber sitesine konuşan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Hindistan'daki Temsilcisi Ayetullah Elahi, İsrail'in İran liderlerine yönelik devam eden tehditlerinin, Mücteba Hamaney'in törene katılamamasının nedeni olduğunu belirtti.
Elahi, "Geçen hafta İran'daydım ve onunla (Mücteba Hamaney) görüşen bazı arkadaşlarımla görüştüm. Dışarı çıkmak ve insanlarla bir araya gelmek istediğini söylediler ancak güvenlik güçleri güvenliği nedeniyle dışarı çıkmasına onay vermiyor. 'Çok tehlikeli ve ona güvenlik sağlayamayız' dediler. Sanırım dışarı çıkmayacak." dedi.
TRUMP'TAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, cenaze töreni için müzakereleri durdurduğunu söyledi.
Trump, "İran'ı perişan ettik, anlaşmaya can atıyorlar. Anlaşmayı çok istiyorlar. Biz iyi niyetimizle Ali Hamaney'in cenaze töreni için bir hafta izin verdik." dedi.