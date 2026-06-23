İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri günlük kotaya bağladı

Öte yandan gemi takip verileri, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde hareketliliğin arttığını gösteriyor. Bugün boğazda mahsur kalan iki ultra büyük ham petrol taşıyıcısı (VLCC) çıkış yaparken, son haftalarda Katar bağlantılı yedi boş sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankerinin boğaza girmesi Körfez'deki gaz sevkiyatının yeniden başlayabileceğine dair ilk işaret olarak değerlendiriliyor.

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin ilerleme kaydetmesiyle pazartesi günü trafik yoğunlaşırken, İran bağlantılı tankerlerin de boğazdan geçişi sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma tehditleri ve Tahran'ın boğazı kapattığını açıklaması nedeniyle görüşmeler öncesinde sevkiyat trafiği zayıflamıştı.

Pazar günü başlayan ABD-İran görüşmelerinin ilk turu pazartesi günü sona erdi. Taraflar 60 gün içinde kalıcı bir anlaşmaya varılması için bir yol haritası üzerinde uzlaştı.

ABD, küresel petrol ve LNG arzına yönelik endişeleri hafifletmek amacıyla 21 Ağustos'a kadar yaptırım muafiyeti tanındığını duyurdu. Bu karar petrol fiyatlarının gerilemesini sağladı.

Analistler, savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de mahsur kalan daha fazla ham petrol yükünün yola çıkmasını bekliyor.

ABD'nin yaptırımları askıya almasının ardından, İran petrolünü yüklemek ve ihraç etmek üzere boğazdan geçen yaptırımlı tankerlerin sayısında artış görülüyor.

LSEG ve Kpler verilerine göre, Tayvan devlet enerji şirketi CPC tarafından kiralanan ve Abu Dabi ile Suudi Arabistan'a ait 2 milyon varil ham petrol taşıyan "Dubai Energy" adlı VLCC, gece saatlerinde boğazdan çıkış yaparak Tayvan'ın Kaohsiung limanına doğru yola çıktı.

CPC yetkilileri konuya ilişkin açıklama yapmadı. Güney Koreli rafineri şirketi GS Caltex tarafından kiralanan ve 2 milyon varil Suudi ham petrolü taşıyan "Universal Glory" adlı diğer bir VLCC de salı günü boğazdan ayrıldı.

GS Caltex yetkilileri ise yorum yapmaktan kaçındı. Veriler, her biri 1 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip "Sobar" ve "Sarak" adlı iki yaptırımlı Suezmax tankerinin de salı günü boğaza doğru ilerlediğini gösteriyor.