İran, Hürmüz'ün açılmasını tazminat ve yaptırımların kalkmasına bağladı

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı 'nda iki ülke arasında kullanılacak yeni deniz yollarını belirleyen nihai anlaşmaya yaklaşıldığını açıkladı.

Ancak Tahran, stratejik su yolunun yeniden açılmasından önce ABD'nin tazminat ödemesi, yaptırımları kaldırması ve askeri tehditlere son vermesi dahil başka şartları da yerine getirmesi gerektiğini yineledi.

İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, İran ile Umman'ın, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin yeniden başlamasının önünü açabilecek bir anlaşmaya yakın olduğunu söylemişti.

Hürmüz, İran'ın şubat sonlarında Tahran'a karşı başlayan ABD ve İsrail saldırılarına karşılık boğazı kapatmasından önce petrol ve doğalgaz taşımacılığının başlıca güzergahlarından biriydi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi pazar günü, Umman ile boğaz konusunda varılacak anlaşmanın "son safhada" olduğunu söyledi.

Arakçi, cumartesi günü yaptığı açıklamadaki tutumunu da tekrarlayarak ABD'nin Tahran'ın bazı taleplerini karşılamaması halinde İran'ın boğazı yeniden açmayacağını belirtti.

İran'ın Mehr haber ajansının Arakçi'den aktardığına göre anlaşma, ABD'nin bu şartları yerine getirmesi ve boğazın yeniden açılmasının ardından kullanılacak yeni deniz yollarını belirleyecek.

Arakçi, İran ile ABD arasında doğrudan görüşme yapılmadığını, Washington haziranda imzalanan geçici anlaşmayı ihlal ettiği müddetçe Tahran'ın da doğrudan görüşmelere başlamayacağını söyledi.

Tarafların aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişinde bulunduğunu da ekledi.