İran olası işgale karşı sivillere silah eğitimi veriyor

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından pazarlıkların sürdüğü İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için sürdürülen kampanya genişletiliyor.

İlk olarak mart ayında başlatılan "Can Feda" isimli kampanya çerçevesinde başkent Tahran’da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Alanda sivillere uzun namlulu silah kullanımının yanı sıra hava savunma ve çoklu roketatar sistemleri hakkında da eğitim veriliyor.