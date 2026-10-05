İran olası işgale karşı sivillere silah eğitimi veriyor
05.10.2026 06:59
İran'da sivilleri savaşa hazırlamak için başlatılan "Can Feda" kampanyası genişliyor. Tahran’da kurulan tatbikat alanında silah kullanmanın yanı sıra roketatar sistemleri hakkında eğitim veriliyor.
ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından pazarlıkların sürdüğü İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için sürdürülen kampanya genişletiliyor.
İlk olarak mart ayında başlatılan "Can Feda" isimli kampanya çerçevesinde başkent Tahran’da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Alanda sivillere uzun namlulu silah kullanımının yanı sıra hava savunma ve çoklu roketatar sistemleri hakkında da eğitim veriliyor.
Haftada 6 gün verilen eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı ayrı katılıyor. Kadınlara haftada üç gün, 3'er saat eğitim verilirken erkekler daha uzun süreli eğitime tabi tutuluyor.
Eğitime katılanların olası meskun mahal çatışmalarına ilişkin de deneyim elde etmeleri da amaçlanıyor.
İranlı komutanlar Roketatarlar ve uçaksavarları denetlerken sanal gerçeklik destekli eğitim stantları da büyük ilgi çekti.
Törende konuşan İranlı yetkililer, bin taburun eğitime hazırlandığını belirterek, yeni birimlerin olası bir saldırıya karşı ülke savunmasında aktif rol oynayacağını vurguladı. "Can Feda" programına ülke genelinde 30 milyondan fazla kişinin kaydolduğu belirtiliyor.
Silah eğitimi alanlar, olası bir işgal durumunda hazır olmak için askeri eğitim aldıklarını belirterek, ülkelerini sonuna kadar savunacaklarını ifade ediyor.
Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında, Katar'ın arabulucuğunda mesaj trafiği sürüyor. Amerikan Yönetimi'nin İran'ın teklifine verdiği yanıta Tahran cevap verdi. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Washington bizim şartlarımızı kabul etmeden Hürmüz Boğazı açılmayacak" dedi.
Galibaf, “Amerikalılar İran halkının direnişi ve kararlılığı karşısında hayal kırıklığına uğramış durumdalar. Medyada farklı şeyler dile getirseler de, son dönemde aracılar vasıtasıyla çeşitli teklifler sundular.” ifadelerini kullandı.
İran, BM Genel Kurul toplantıları sırasında Katar aracılığıyla Amerikan tarafına bir teklif sunmuştu.
Teklif, şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yedi gün içinde açılmasını ve normal deniz trafiğine dönülmesini öngörüyordu.