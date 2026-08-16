İran savaşı, Irak'ı parasız bıraktı: Hürmüz Boğazı'nın kapanması petrol ihracatına darbe vurdu

Gittikçe derinleşen ekonomik daralma, sıradan vatandaşları da ciddi şekilde etkiledi. Kesintiye uğrayan ticaret yolları, Bağdat ve Erbil gibi büyük şehirlerde temel gıda ve tüketim fiyatlarını yükseltti. Komşu İran'dan yapılan temel ithalat durdu, bu da yerel emtia fiyatlarında ve günlük yakıt maliyetlerinde artışa yol açtı. Aynı zamanda, yerel elektrik şebekelerini beslemek için uzun süredir İran'dan ithal edilen doğal gaza bağımlılık, bölgesel sıcaklıkların zirve yaptığı dönemde elektrik kesintilerini daha da kötüleştirdi.

Irak Petrol Bakanlığı, alternatif lojistik ve güvenlik önlemlerinin devreye girmesiyle ham petrol ihracatında günlük 2 milyon varile doğru ilk bir toparlanma olduğunu bildirse de, devlet bütçesine verilen mali zarar derin kalmaya devam ediyor. Parlamento mali komitesi, süregelen açık baskılarının ağır gölgesi altında gelecekteki bütçe çerçevelerini hazırlamaya başladı bile.

Coğrafi ve siyasi olarak komşuları arasında sıkışıp kalan Irak'ın en temel kırılganlığı, komşu ülkede patlak veren çatışmanın ardından ortaya çıktı: tek bir ihracat yolunun kesilmesi halinde dahi ciddi darbe alan bir ekonomi.