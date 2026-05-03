İran Savaşı'nda iki ay geride kaldı. Kimler kaybetti, kimler kazandı?

Trump için savaş büyük bir siyasi risk olarak görülüyor. Kamuoyu desteği düşerken, savaşın uzaması siyasi maliyeti artırıyor.

Buna rağmen İran’ın geri adım atması halinde Trump’ın kazanım elde etme ihtimali sürüyor.

İran'ın nükleer ve füze tehditlerine son vermeyi ve hatta rejimi devirmeyi amaçlayan kısa bir savaş sözü verdi. Ancak bu hedeflere henüz ulaşılamadı ve çatışmanın sonu hala belirsizliğini koruyor.

CNN'in son anketlerin ortalaması olan anket sonuçlarına göre, başkanın onay oranı üç hafta içinde sadece yüzde 37 seviyesine düştü.