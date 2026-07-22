İran Savaşı'nın kazananı Norveç oldu

Norveç'in devlet enerji şirketi Equinor, haziran sonunda sona eren üç aylık dönemde 11,5 milyar dolar kâr elde etti.

Şirketin kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 6,5 milyar dolara kıyasla yaklaşık iki katına çıktı ve analistlerin 11,37 milyar dolarlık beklentisini de aştı.

Equinor, İran ile başlayan çatışmaların ardından petrol ve doğal gaz üretimini artırma kararı aldı. Şirket, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların büyük ölçüde durması nedeniyle oluşan arz açığından faydalanırken, yükselen petrol ve doğal gaz fiyatları da gelirlerini artırdı.

Brent petrolünün varil fiyatı nisan-haziran döneminde zaman zaman 75 dolar ile 100 doların üzerine çıkarken, geçen yılın aynı döneminde fiyatlar 60-70 dolar bandında seyrediyordu.