İran Savaşı'nın kazananı Norveç oldu
22.07.2026 14:15
Norveç'in devlet enerji şirketi Equinor, İran'daki savaşın petrol ve doğal gaz fiyatlarını yükseltmesiyle ikinci çeyrekte 11,5 milyar dolar kâr açıkladı. Şirketin kârı geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıktı.
Norveç'in devlet enerji şirketi Equinor, haziran sonunda sona eren üç aylık dönemde 11,5 milyar dolar kâr elde etti.
Şirketin kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 6,5 milyar dolara kıyasla yaklaşık iki katına çıktı ve analistlerin 11,37 milyar dolarlık beklentisini de aştı.
Equinor, İran ile başlayan çatışmaların ardından petrol ve doğal gaz üretimini artırma kararı aldı. Şirket, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların büyük ölçüde durması nedeniyle oluşan arz açığından faydalanırken, yükselen petrol ve doğal gaz fiyatları da gelirlerini artırdı.
Brent petrolünün varil fiyatı nisan-haziran döneminde zaman zaman 75 dolar ile 100 doların üzerine çıkarken, geçen yılın aynı döneminde fiyatlar 60-70 dolar bandında seyrediyordu.
PETROL FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR
Petrol fiyatları, ABD ordusunun İran'a yönelik 11'inci gece saldırılarında uçak hangarları ve insansız hava aracı depolarını hedef almasının ardından yeniden yükseldi.
Saldırıların, taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlanmasına yönelik umutları zayıflattığı değerlendiriliyor.
Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler de Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ilan etti.
Suudi Arabistan, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle petrol ihracatının önemli bölümünü Kızıldeniz'e uzanan boru hattı üzerinden gerçekleştiriyordu.
ENERJİ PİYASALARINDA RİSK YÜKSELİYOR
Yatırım platformu Wealth Club'ın baş yatırım stratejisti Susannah Streeter, enerji piyasalarındaki risklerin yeniden yükseldiğini söyledi.
Streeter, "Brent petrolü yeniden yükselişe geçerek son altı haftanın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 93 dolara ulaştı." dedi.
Hürmüz Boğazı'ndaki fiili tıkanıklığın devam ettiğini belirten Streeter, bölgede çok sayıda petrol tankerinin mahsur kaldığını ve diğer ham petrol sevkiyat rotalarında da risklerin arttığını ifade etti.