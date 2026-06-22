İran ve ABD heyetleri İsviçre'deki müzakerelerin ilk turunu tamamladı

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından X sosyal medya platformunda yayımlanan Doha ve İslamabadlı arabulucuların ortak açıklamasında, İsviçre'de bir araya gelen ABD ve İran İ slam Cumhuriyeti heyetlerinin, 60 gün içinde nihai ve kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşılmasını öngören bir yol haritası üzerinde mutabık kaldığı duyuruldu.

Ortak bildiride, "Üst düzey komite, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması için net ve zaman sınırları belirlenmiş bir yol haritasını resmi olarak onaylamış olup bu durum, teknik müzakerelerin derhal başlamasına zemin hazırlamıştır" denildi.

Pazartesi günü tamamlanan üst düzey ilk tur görüşmelerin ardından, teknik ekiplerin İsviçre'nin Bürgenstock dağ beldesindeki müzakerelerini hafta sonuna kadar sürdüreceği belirtildi.