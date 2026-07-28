İran ve Ukrayna savaşları dünyanın en büyük gölünde kesişiyor

Saldırıların, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bu hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesine denk gelmesi de dikkat çekti. Uzmanlara göre bu hamleler, Ukrayna'nın ABD'ye “aynı taraftayız” mesajı verme çabasının da bir parçası.

Zelenski ayrıca Ukrayna istihbaratına dayanarak, Rusya'nın Orta Doğu'daki ABD hedeflerine yönelik saldırılarda kullanılmak üzere İran'a uydu verileri sağladığını da öne sürdü.

Uzmanlar, Hazar Denizi'ndeki son gelişmelerin, Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu'daki gerilimin giderek daha fazla iç içe geçtiğinin yeni bir göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.