İran’da bir dönem sona erdi: Hamaney toprağa verildi

İran basınında daha önce yer alan haberlere göre Hamaney’in cenaze namazını 101 yaşındaki İranlı din adamı Hüseyin Nuri Hamedani’nin kıldırması bekleniyordu ancak, namazı Hamaney’in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı. Etkinliğe birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili de katıldı.



Hamedani’nin neden cenaze namazına imamlık yapmadığına yönelik ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.