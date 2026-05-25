İran'da savaş bitince Hürmüz'e ve petrole ne olacak?
25.05.2026 16:16
ABD ve İran arasındaki anlaşma pazarlığı barış ihtimalini artırırken, işte savaşın kilit noktası Hürmüz'ün açılması durumunda yaşanması muhtemel senaryolar...
SAVAŞ BİTERSE NE OLACAK?
ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş anlaşmayla biterse, ilk adımın Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın giderilmesi olacağı bekleniyor. Fakat bunun gemilerin hızından kaynaklı şekilde zaman alacağı öngörülüyor.
İlk olarak 170 milyon varil petrol taşıdıkları tahmin edilen ve Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için Basra Körfezinde mahsur kalan en az 166 tankerin bölgeden ayrılması gerekecek. Bu işlemden sonra boş tankerler boğaza girip yükleme yaparak tekrar yola koyulacak.
Tanker geçişinin tam kapasiteye ulaşmasının 3 ayı bulabileceği belirtiliyor.
STOKLAR DOLDU, BOŞALTILMASI BEKLENİYOR
İkinci aşamada ise stokların boşatılması bekleniyor. Boş tankerler öncellikle üreticilerin başka koyacak yeri olmadığı için dolmuş olan depolardan petrol çekecek. Rafinerilerin depolama konusunda pragmatik davranarak stoklarını tamamen doldurmadıkları belirtiliyor.
Normalden daha yüksek stoklar nedeniyle, petrol üretiminin tam kapasiteye geri dönmesini yine de zaman alacağına dikkat çekiliyor.
Üçünçü aşamadaysa üretimin yeniden başlatılması bekleniyor. Ortadoğu'daki petrol kuyuları savaş sırasında büyük ölçüde kapatılmıştı, üretimi yeniden başlatmanın haftalar sürebileceği belirtiliyor. Kuyulara enjekte edilecek su ve gazın yeniden dengelenmesinin zor olacağı vurgulanıyor.
Bölgedeki kuyuların büyük ve birbirine yakın olduğuna dikkat çekiliyor. Enjekte edilen su ve gaz basıncının birden fazla kuyuda dengeli kalmasını sağlamak için şirketler ve ülkeler arasında önemli bir koordinasyon sağlanması gerekecek.
SAVAŞTA 12 MİLYON VARİLLİK KESİNTİ YAŞANDI
Dördüncü aşamada ise zarar gören petrol tesislerinin onarılmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Savaş sırasında çok sayıda rafineri ve doğalgaz tesisi de hasar görürken petrol şirketleri, bazı tesislerin onarılmasının yıllar sürebileceğini söylüyor.
Savaşta, Ortadoğu genelinde ham petrol üretiminde günlük 12 milyon varillik kesinti yapılmıştı. Üretimi en çok azaltan ülkeler Suudi Arabistan ve Irak olmuştu.
PETROL FİYATLARI BOĞAZ AÇILDIKTAN SONRA NASIL SEYREDECEK?
JPMorgan uzmanları, boğazın Haziran ayının başında açılacağını öngörerek yılın geri kalanında petrolün varilinin 97 dolar düzeyinde seyredeceğini öngörüyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün barışın kalıcı olmasına bağlı olduğu vurgulanıyor.
İran'ın, Trump'ın gemilerin boğazdan tekrar serbestçe geçebileceğine dair açıklamasına şimdiden şüpheyle yaklaştığına dikkat çekiliyor.