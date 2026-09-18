İran'daki saldırılar için çarpıcı rapor. "ABD savaş suçu işlemiş olabilir"

Aynı gün Lamerd kentindeki bir spor kompleksi ve yerleşim bölgesi de vuruldu. Yerel yetkililer saldırıda 7'si çocuk en az 21 sivilin öldüğünü bildirdi.

Spor kompleksinin de açıkça tanımlanabilir bir sivil yapı olduğu ve askeri amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bulgu bulunmadığı belirtildi. ABD ordusu ise o gün Lamerd'de herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini açıkladı.

BM uzmanları iki olay için de ABD'nin, "sivillerin ölümüne veya yaralanmasına ya da sivil yapılara zarar verilmesine yol açan ayrım gözetmeyen saldırı savaş suçunu" işlemiş olabileceğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu bildirdi.