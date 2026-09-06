İran'dan ABD'ye sert mesaj: "Daha hızlı ve daha yoğun vururuz"

Kalibaf, devlet medyasına yansıyan konuşmasında, "Amerikalılar orantılı yanıt döneminin sona erdiğini anlamış olmalı" dedi. İranlı yetkili, "İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her saldırı daha hızlı, daha yoğun ve daha acı verici bir karşılık alacak" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki altı aydır süren çatışmalarda diplomatik çıkmaz devam ederken, gerilim özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşıyor. İran stratejik boğaz üzerindeki kontrolünü sürdürürken Washington da İran limanlarına yönelik karşı tedbirlerini sürdürüyor.