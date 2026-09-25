İran'dan komşularına misilleme tehdidi. "Hiçbir havalimanı güvende değil"

Savaş sürerken Washington, İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla üçüncü ülke şirketlerini de hedef alan ikincil yaptırımları devreye soktu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran havacılık sektörüne yönelik yeni kısıtlamaları "ekonomik savaş günü" olarak niteledi ve İran'ın dış uçuşlarının yüzde 80 ila 90'ının durduğunu söyledi.

Yeni yaptırımların ardından bölge ülkeleri hava sahalarını ve havalimanlarını İran uçaklarına kapatmaya başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ın ardından cuma günü Irak'taki Bağdat, Necef ve diğer iki havalimanında İran seferleri askıya alındı.

Gürcistan ve Azerbaycan da Tahran ile yapılan uçuşları durdurduklarını resmen teyit etti. Çin ise tek taraflı yaptırımları yasa dışı olarak niteleyerek Tahran'dan kalkan Mahan Air uçaklarının Guangzhou ve Şanghay seferlerine izin vermeyi sürdürdü.

Tahran'dan İstanbul, Kabil ve Erivan yönüne bazı uçuşlar icra edilse de çok sayıda sefer iptal edildi.