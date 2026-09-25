İran'dan komşularına misilleme tehdidi. "Hiçbir havalimanı güvende değil"
25.09.2026 15:58
Türkiye, Pakistan ve Riyad askeri kurumları Mekke Mutabakatı çerçevesinde temas trafiğini hızlandırırken Tahran yönetimi uçuş yasaklarına sert tepki gösterdi.
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırması üzerine Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan askeri yönetimleri Riyad'a verilecek desteği görüşmek için bir araya geliyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Suudi ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüşmek üzere cuma günü Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı.
Görüşmeler, üç ülkenin Ağustos ayında imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yürütülüyor.
Taraflardan birine yapılan saldırıyı tüm taraflara yapılmış sayan anlaşma uyarınca Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dışişleri bakanları daha önce Mekke ve sivil yerleşimleri hedef alan saldırıları kınamış, genelkurmay başkanlarının acil toplanmasını kararlaştırmıştı.
Ankara yönetimi, anlaşma henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmadığı için şu aşamadaki desteğin ikili düzeyde ve dayanışma ruhuyla sınırlı kalacağını, özellikle teknik alanlardaki askeri ihtiyaçların karşılanmasına odaklanacağını kaydetti.
HUSİLERİN FÜZE SALDIRILARI KÜRESEL PETROL TEDARİKİNİ VURDU
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan bölgesel çatışmalar, Lübnan ve Körfez'in ardından Yemen'de de tırmanışa geçti.
Yemen'de ilerleyen ve Suudi Arabistan içindeki hedeflere düzenli saldırılar düzenleyen Husiler, Perşembe günü onlarca füze ve insansız hava aracı fırlattıklarını duyurdu.
Suudi yetkililer ise atılan altı balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Gelişmelerin ardından Suudi Arabistan Başmüftüsü, orduya Husiler yönetimden uzaklaştırılana kadar canlarını ortaya koyarak savaşma çağrısı yaptı.
Körfez ve Kızıldeniz'deki savaş, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın sevkiyatını ciddi ölçüde daralttı.
Husilerin Kızıldeniz girişindeki gemi trafiğini vurması ve İran'ın savaş öncesinde küresel petrol ihracatının yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerini kısıtlaması enerji arzını kesintiye uğratıyor.
Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük gemi sayısı perşembe günü dokuza kadar geriledi.
WASHINGTON'DAN TAHRAN'A EKONOMİK ABLUKA
Savaş sürerken Washington, İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla üçüncü ülke şirketlerini de hedef alan ikincil yaptırımları devreye soktu.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran havacılık sektörüne yönelik yeni kısıtlamaları "ekonomik savaş günü" olarak niteledi ve İran'ın dış uçuşlarının yüzde 80 ila 90'ının durduğunu söyledi.
Yeni yaptırımların ardından bölge ülkeleri hava sahalarını ve havalimanlarını İran uçaklarına kapatmaya başladı.
Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ın ardından cuma günü Irak'taki Bağdat, Necef ve diğer iki havalimanında İran seferleri askıya alındı.
Gürcistan ve Azerbaycan da Tahran ile yapılan uçuşları durdurduklarını resmen teyit etti. Çin ise tek taraflı yaptırımları yasa dışı olarak niteleyerek Tahran'dan kalkan Mahan Air uçaklarının Guangzhou ve Şanghay seferlerine izin vermeyi sürdürdü.
Tahran'dan İstanbul, Kabil ve Erivan yönüne bazı uçuşlar icra edilse de çok sayıda sefer iptal edildi.
TAHRAN'DAN BÖLGE ÜLKELERİNE AÇIK MİSİLLEME TEHDİDİ
Reuters ajansının aktardığına göre Tahran yönetimi uçuş yasaklarına sert tepki gösterdi.
İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, bölge ülkelerini ABD ile hizalanmakla suçlayarak, "İran uçuş yapamaz ve havalimanı hizmeti alamazsa, bölgedeki hiçbir ülke de bu imkana sahip olamaz" dedi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Muhsin Rızai de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Washington ile işbirliği yapan komşu ülkelerin havalimanlarının artık İran'a uçuş gerçekleştiremeyeceği tehdidinde bulundu.
New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD'nin baskılarına karşı halkın direnişinin daha da güçleneceğini vurguladı.
New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları sırasında diplomasi kanalları da işletiliyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, arabulucular vasıtasıyla Washington'a ateşkes şartlarını içeren bir öneri sunduklarını açıkladı.
Taslağa göre Lübnan dahil tüm cephelerdeki çatışmalar yedi gün içinde duracak, ABD liman ablukasını kaldıracak, dondurulan İran fonlarını serbest bırakacak ve petrol yaptırımlarından feragat edecek.
Arakçi, şartların yerine getirilmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın son gün yeniden açılacağını ve ardından nükleer müzakerelerin başlayabileceğini söyledi.
AFP ajansına konuşan ve ismi belirtilmeyen üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran'ın ABD'nin yanıtını değerlendirdiğini belirtirken, olası uzlaşma beklentisi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesini sağladı.