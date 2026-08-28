İran'ın kayıp lideri. 6 aydır ne sesi duyuldu ne yüzü görüldü

Hamaney'in İran halkıyla iletişimi, şimdiye kadar televizyon sunucuları tarafından okunan birkaç yazılı açıklamayla sınırlı kaldı. Geçen ay babası için düzenlenen ve bir hafta süren geniş kapsamlı cenaze törenlerinde de görülmedi.

Washington merkezli Middle East Institute'tan Alex Vatanka, tartışmanın artık Hamaney'in hayatta olup olmadığı meselesinin ötesine geçtiğini belirterek, asıl sorunun “İran'ın hala görevinin başında olan bir dini lidere sahip olup olmadığı” olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise 10 Ağustos'ta Hamaney ile yedi saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamıştı.