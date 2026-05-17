İranlı sunucu canlı yayında Kalaşnikov ile ateş etti
17.05.2026 16:34
İran’da bir televizyon kanalında programın sunucusu elindeki uzun namlulu silahla ekrandaki Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına ateş açtı.
CANLI YAYINDA ATEŞ ETTİ
İran''da Ufuk adlı bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında sunucu ateş açtı. 15 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan bir ateşli silah eğitimi programında, sunucu Hüseyin Hüseyni, stüdyodaki eğitmenle gerçekleştirdiği atış eğitimi esnasında Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına ateş etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan maskeli ve askeri kıyafetli bir yetkili, bir AK-47 (Kalaşnikof) tüfeğinin nasıl doldurulacağını ve kullanılacağını canlı yayında uygulamalı olarak gösterdi.
Yayına yansıyan diyaloglarda sunucu Hüseyni'nin "BAE bayrağına nişan alayım" demesi üzerine maskeli eğitmen "Aferin, nefesini tut" diyerek onu yönlendirdi. Ardından sunucu silahı BAE bayrağına doğru ateşledi.
"İRAN İÇİN CANINI FEDA ET" PROGRAMINA MİLYONLARCA BAŞVURU
Uzmanlar, en az iki farklı kanalda sunucuların canlı yayınlara silahlı katılmasını, sunucuların ABD ve İsrail ile yaşanan savaş durumu nedeniyle başlatılan "İran İçin Canını Feda Et" adlı gönüllü kampanyasına katılma kararlılıklarıyla ilişkilendirdi.
İddialara göre bu gönüllü programa şimdiye kadar 31 milyondan fazla kişinin kaydoldu.
Söz konusu canlı yayın, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına yanıt olarak Körfez ülkelerine düzenlediği ve komşularından ziyade doğrudan BAE'nin sivil altyapı ile enerji tesislerini hedef alan stratejik saldırılarının gölgesinde gerçekleşti. BAE ise bu saldırılara karşı, 2020 İbrahim Anlaşmaları ile ilişkilerini normalleştirdiği İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan bağlarını iki katına çıkararak karşılık verdi.