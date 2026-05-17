İranlı sunucu canlı yayında Kalaşnikov ile ateş etti

Uzmanlar, en az iki farklı kanalda sunucuların canlı yayınlara silahlı katılmasını, sunucuların ABD ve İsrail ile yaşanan savaş durumu nedeniyle başlatılan "İran İçin Canını Feda Et" adlı gönüllü kampanyasına katılma kararlılıklarıyla ilişkilendirdi.

İddialara göre bu gönüllü programa şimdiye kadar 31 milyondan fazla kişinin kaydoldu.

Söz konusu canlı yayın, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına yanıt olarak Körfez ülkelerine düzenlediği ve komşularından ziyade doğrudan BAE'nin sivil altyapı ile enerji tesislerini hedef alan stratejik saldırılarının gölgesinde gerçekleşti. BAE ise bu saldırılara karşı, 2020 İbrahim Anlaşmaları ile ilişkilerini normalleştirdiği İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan bağlarını iki katına çıkararak karşılık verdi.