Isaias Kasırgası ABD'yi saatte 165 kilometreyle vurdu. 4 kişi hayatını kaybetti

Komşu Alabama eyaletinin Valisi Kay Ivey de, 2 kişinin fırtınaya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ivey ayrıca, yetkililerin şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar nedeniyle eyalette "yan fırtınalar" oluşmasından endişe duyduğunu açıkladı.



Öte yandan Alabama yetkilileri, can kayıplarından birinin ağaç devrilmesinden kaynaklı olduğunu bildirdi. Yetkililer, trafik kazasına müdahale eden bir şerifin de üzerine ağacın devrilmesi sonucu yaralandığını aktardı.