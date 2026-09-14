İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan bağımsızlık çıkışı. ''Westminster'ın devri sona eriyor''

Galler Bölgesel Başbakanı Rhun ap Iorwerth, İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill ve İrlanda milliyetçisi Sinn Fein Genel Başkanı Mary Lou McDonald, Cardiff'te yaptıkları görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ev sahibi ap Iorwerth, Birleşik Krallık yönetiminin (Westminster), artık Birleşik Krallık'ın tamamının faydasına çalışmadığını söyleyerek, "Galler'in bazı güçlere sahip olması ve eşit muamele görmesi lazım. Bunu hak ediyoruz ve bu nedenle komşularımızla birlikte çalışıyoruz." dedi.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık’tan ayrılmasını savunan milliyetçi liderler, “Westminster’ın devrinin sona ermek üzere olduğunu” ilan etti.

Liderler, ülkelerinin geleceğine Londra yönetiminin değil, kendi halklarının karar vermesi gerektiğini vurgulayan bir mutabakat metnine imza attı.

Metinde, “Hiçbir Westminster hükümetinin demokrasiyi engelleme veya halklarımızın kendi geleceğini belirlemesi ilkesini zayıflatma hakkı yoktur.” dendi.

Partilerin anayasal gelecek konusunda farklı tutumlara sahip olduğu belirtilirken, her ülkenin geleceğini “kendi yöntemiyle ve kendi zamanında” belirleyeceği kaydedildi.