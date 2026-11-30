İspanya 8 yıl sonra yüzünü sağa çevirdi
30.11.2026 02:09
Seçime katılımda rekor kırılan İspanya'da, 8 yıllık solcu Pedro Sanchez iktidarı devrildi. Ana muhalefetteki sağcı Halk Partisi birinci oldu, aşırı sağcı Vox ile koalisyon için yeterli vekili kazandı.
İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) zafer kazandı. Sandıktan birinci çıkan PP, diğer sağ görüşlü parti Vox ile koalisyon hükümeti kurabilmek için yeterli meclis çoğunluğunu da yakaladı.
Seçime katılım oranının yüzde 78 ile rekor kırdığı seçimde İspanyollar tercihini, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki 8 yıllık sol iktidarı değiştirme yönünde kullandı.
Normal şartlarda 4 yılda bir yapılan ve son olarak Temmuz 2023'te gerçekleşen genel seçimler, ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık sol koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemlerin mecliste kabul edilmemesinin ardından öne çekildi.
Sandıklar Türkiye saatiyle 22.00'de kapandı ve oy sayımına başlandı. 01.30 itibarıyla oyların yüzde 93'ü sayıldı.
18 VEKİL FAZLA KAZANDI
PP, 350 sandalyeli mecliste 133 milletvekili çıkardı. PSOE 115, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Geniş Cephe 11, sağdaki Vox partisi 52, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 11, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bildu 7, Katalonya için Birlik (Junts) 5, İleri Endülüs 4, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 3, Podemos 3, Galiçya Milliyetçi Blok (BNG) 2, Navarra Halk Birliği (UPN) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) ise 2 sandalye kazandı.
SANCHEZ, MUHTEMEL BAŞBAKAN FEİJOO'YU KUTLADI
Başbakan Sanchez'in, PP lideri Alberto Nunez Feijoo'ya telefonla arayarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını kutladığı açıklandı. Bu sonuçla İspanya, bir kez daha koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalacak.
Parlamento çoğunluğu için 176 sandalye gerekirken, PP'nin diğer bir sağ görüşlü Vox partisiyle toplam milletvekili sayısı 185'i buldu. Sağ görüşlü iki siyasi parti arasında gelecek günlerde yapılacak müzakereler yeni hükümeti belirleyecek.
Müzakerelerin beklendiği gibi geçmesi halinde İspanya'nın yeni başbakanı 65 yaşındaki Alberto Nunez Feijoo olacak.
SANDALYESİ AZALDI AMA KAZANDI
Ana muhalefetteki PP, Senato'da da 121 sandalye ile birinci parti çıktı. Senato'da sol partilerin ittifakı İlerici Senato 59, PSOE 14, ERC-Bildu ittifakı 10 koltuk aldı.
Diğer yandan Temmuz 2023'teki son genel seçim sonuçları ile kıyasladığında PP'nin 4, PSOE'nin 6, eski adı Sumar olan Geniş Cephe'nin ise 20 milletvekili daha az çıkardığı görüldü.
Seçimde oylarını en çok artıran parti 33 olan milletvekilini 52'ye çıkaran ve göçmen karşıtı politik tutumuyla öne çıkan Vox oldu. Bu arada ilk defa genel seçime katılan, Endülüs bölgesinde kurulan "İleri Endülüs" adlı sol partinin bu bölgeden 4 milletvekili çıkarması dikkat çekti.
SANCHEZ'İN SİYASİ GELECEĞİ TARTIŞILIYOR
Bu sonuçla birlikte son 8 yıldır İspanya Başbakanı olan, Avrupa solunun öne çıkan tek lideri olarak gösterilen 54 yaşındaki Sanchez'in siyasi geleceği de tartışma konusu olacak. İspanya'da demokrasi tarihinde geçmişteki tüm başbakanlar, genç yaşlarına rağmen seçim kaybettiklerinde aktif siyaseti bırakma kararı almak zorunda kalmıştı. Şimdi Sanchez'in kararı merak ediliyor.
Normalde 4 yılda bir gerçekleştirilen ve son olarak Temmuz 2023'te yapılan genel seçimler, ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık sol koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemlerin mecliste kabul edilmemesinin ardından 5 Ekim'de Başbakan Pedro Sanchez'in açıkladığı kararla öne çekilmişti.