Bu sonuçla birlikte son 8 yıldır İspanya Başbakanı olan, Avrupa solunun öne çıkan tek lideri olarak gösterilen 54 yaşındaki Sanchez'in siyasi geleceği de tartışma konusu olacak. İspanya'da demokrasi tarihinde geçmişteki tüm başbakanlar, genç yaşlarına rağmen seçim kaybettiklerinde aktif siyaseti bırakma kararı almak zorunda kalmıştı. Şimdi Sanchez'in kararı merak ediliyor.

Normalde 4 yılda bir gerçekleştirilen ve son olarak Temmuz 2023'te yapılan genel seçimler, ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık sol koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemlerin mecliste kabul edilmemesinin ardından 5 Ekim'de Başbakan Pedro Sanchez'in açıkladığı kararla öne çekilmişti.