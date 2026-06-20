İspanya Başbakanı'nın eşine yurt dışına çıkış yasağı. Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak
20.06.2026 18:58
Son Güncelleme: 20.06.2026 18:59
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında yolsuzluk davası öncesinde yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmaya hazırlanırken yurt dışına seyahat etmekten menedildi.
Soruşturma hakimi Juan Carlos Peinado, bugün verdiği kararda, Gomez'in pasaportunu teslim etmesine ve bir karar çıkana kadar ayda iki kez mahkemeye çıkmasına hükmetti.
Gómez; kamu parasını zimmete geçirme, nüfuz ticareti, ticari ilişkilerde yolsuzluk ve kamu parasının kötüye kullanılmasıyla suçlanıyor.
Aşırı sağcı bağlantıları olan bir yolsuzlukla mücadele grubunun şikayetiyle başlayan davada Gomez, usulsüzlük yaptığı yönündeki suçlamaları reddediyor.
Soruşturma, Madrid Complutense Üniversitesinde Gomez'in eş direktörlüğünü yaptığı bir kürsünün kurulması ve yönetilmesinin yanı sıra, özel çıkarları desteklemek amacıyla kamu kaynaklarının ve kişisel bağlantıların kullanıldığı iddialarına odaklanıyor.
Başbakan Pedro Sanchez, eşine yönelik suçlamaları sağ kesimin kendi hükümetini yıpratma girişimi olarak nitelendirerek reddetti.
Sanchez'in liderliğindeki Sosyalist Parti de Gomez'in suçsuz olduğunu ve yıllardır süren bir siyasi zulüm kampanyasına maruz kaldığını açıkladı. Siyasi açıdan kritik öneme sahip davanın duruşma tarihi ise henüz belirlenmedi.
Son dönemde Başbakan Sanchez'in müttefiklerini hedef alan ve yargılama aşamasına gelen ya da halihazırda mahkemelerde görülen bir dizi yolsuzluk soruşturması gündeme gelmişti.
Sosyalist Parti'nin üç numaralı ismi ve Sanchez'in eski ulaştırma bakanının da aralarında bulunduğu bazı yakın müttefikler; kamu işleri, petrol ve doğalgaz sözleşmeleri ile salgın döneminde maske tedarikine ilişkin rüşvet iddiaları nedeniyle soruşturuluyor. İlgili isimler suçlamaları kabul etmiyor.
Ayrı bir gelişmede ise İspanya Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkında, Plus Ultra havayolu şirketi de dahil olmak üzere üçüncü taraflar adına kamu makamları nezdinde lobicilik faaliyetleri yürüterek kazanç sağlayan bir şebekeye liderlik ettiği iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Zapatero ise söz konusu iddiaları reddetti.
Davaların hiçbirinde adı geçmeyen Sanchez ise muhalefetin istifa ve erken seçim çağrılarını geri çeviriyor.
Savcılık ve savunma heyeti, cezai suçlamaları destekleyecek yeterli kanıt bulunmadığını savunarak davanın düşürülmesini talep etti.
Nisan 2024'te Gomez'in Başbakan Sanchez'in eşi olma konumunu özel çıkar sağlamak için kullanıp kullanmadığını belirlemek amacıyla açılan dava süreci, ciddi tartışmalara sahne oluyor.
Davacı taraflar davanın mahkemeye taşınması için yeterli kanıt olduğunu savunurken, Savcılık ve Gómez'in savunma heyeti soruşturmaya ve yürütülüş biçimindeki usulsüzlük iddialarına defalarca itiraz etti.
Soruşturma hakimi Peinado, Gómez'i suçlarken yazdığı kararda, "Kürsü, hakkında soruşturma yürütülen şahsın kişisel kariyeri için bir araç işlevi görmüştür" ifadesine yer verdi.
Söz konusu dava, Sosyalist liderin ailesini ve eski müttefiklerini içine alan ve azınlık koalisyon hükümetini düşürme riski taşıyan yolsuzluk suçlamalarında son perdeyi teşkil ediyor.
Sánchez, artan yolsuzluk iddiaları karşısında muhalefetten gelen istifa ve erken seçim çağrılarını reddetmeyi sürdürüyor.
İspanya'da Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Biriminin (UCO) geçen hafta basına sızdırılan raporunda, eski PSOE Teşkilat Koordinasyon Sekreteri Santos Cerdan ile eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos'un eski danışmanı Koldo Garcia'ya ait olduğu belirtilen ses kayıtları yayımlanmıştı.
Söz konusu ses kayıtlarında kamu ihalelerinde komisyon alındığına, PSOE'nin 2014'teki liderlik ön seçiminde hile yapıldığına ve diğer bazı yolsuzluklara ilişkin iddialar yer almıştı.
Raporun ardından Cerdan, ilk olarak partideki görevinden, üyeliğinden, ardından da milletvekilliğinden istifa etmişti.
PSOE, daha önceden parti üyeliği askıya alınan eski bakan Abalos'u da partiden ihraç etme kararı almıştı.
Yolsuzluk skandallarından dolayı İspanyol halkından özür dileyen Sanchez, bu olayın sadece iki kişiyi kapsadığını savunarak, hükümetin yoluna devam edeceğini ve 2027'den önce genel seçim olmayacağını söylemişti.