İspanya Başbakanı'nın eşine yurt dışına çıkış yasağı. Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak

Sanchez'in liderliğindeki Sosyalist Parti de Gomez'in suçsuz olduğunu ve yıllardır süren bir siyasi zulüm kampanyasına maruz kaldığını açıkladı. Siyasi açıdan kritik öneme sahip davanın duruşma tarihi ise henüz belirlenmedi.

Son dönemde Başbakan Sanchez'in müttefiklerini hedef alan ve yargılama aşamasına gelen ya da halihazırda mahkemelerde görülen bir dizi yolsuzluk soruşturması gündeme gelmişti.

Sosyalist Parti'nin üç numaralı ismi ve Sanchez'in eski ulaştırma bakanının da aralarında bulunduğu bazı yakın müttefikler; kamu işleri, petrol ve doğalgaz sözleşmeleri ile salgın döneminde maske tedarikine ilişkin rüşvet iddiaları nedeniyle soruşturuluyor. İlgili isimler suçlamaları kabul etmiyor.

Ayrı bir gelişmede ise İspanya Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkında, Plus Ultra havayolu şirketi de dahil olmak üzere üçüncü taraflar adına kamu makamları nezdinde lobicilik faaliyetleri yürüterek kazanç sağlayan bir şebekeye liderlik ettiği iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Zapatero ise söz konusu iddiaları reddetti.

Davaların hiçbirinde adı geçmeyen Sanchez ise muhalefetin istifa ve erken seçim çağrılarını geri çeviriyor.

Savcılık ve savunma heyeti, cezai suçlamaları destekleyecek yeterli kanıt bulunmadığını savunarak davanın düşürülmesini talep etti.