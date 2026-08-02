İspanya, göçmenlere karşı deniz bariyeri kurdu
02.08.2026 03:23
Son Güncelleme: 02.08.2026 04:07
İspanya, Kuzey Afrika'daki özerk toprağı Sebte'de (Ceuta) yaşanan kitlesel göç hareketi büyük ölçüde sona erdi. Hükümet göçmenlerin geçişini engellemek için denize 500 metrelik yüzer bariyer kurdu.
Fas'tan yüzerek Sebte'ye varmaya çalışan 67 göçmen yaşamını yitirirken göçmenlerin büyük bölümü ülkesine geri döndü.
Yetkililer benzer olaylarla karşılaşmamak için Sebte'de denize bariyer çekti.
El Pais gazetesi, İspanya hükümetinin kararı çerçevesinde, Sebte'nin Fas ile sınırındaki Tarajal Sınır Kapısı'nda, kurulumuna bu sabah başlanan 500 metre uzunluğundaki yüzer güvenlik bariyerinin tamamlandığını aktardı.
Kurulumu tamamlanan güvenlik bariyeriyle düzensiz göçmenlerin yasadışı geçişlerinin önlenmesinin hedeflendiği belirtilirken, bariyerin yüzey yüksekliğinin 30-70 santimetreyi bulduğu, su altında da bir metre derinlikte olduğu ifade edildi.
SEBTE'DE NE OLDU?
İspanya güvenlik güçleri, Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan düzensiz göçmenlere 30 Temmuz'da müdahale etti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini açıkladı. Hükümet, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar verdi.
Sebte'ye geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ünün Fas'a geri döndüğünün tahmin edildiği, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısının 67'ye yükseldiği belirtilmişti.