İspanya ve Fransa'da orman yangınları binlerce hektarı küle çevirdi, tahliyeler sürüyor
28.07.2026 14:06
Fransa ve İspanya'da itfaiye ekipleri, bu hafta Batı Avrupa'yı etkisi altına alması beklenen yeni sıcak hava dalgası öncesinde son yılların en şiddetli orman yangınlarını kontrol altına almak için zamanla yarışıyor.
Fransa ve İspanya'da itfaiye ekipleri, yeni bir sıcak hava dalgasının kavurucu sıcakları getirmesinden önceki kritik saatleri değerlendirerek son dönemlerin en şiddetli orman yangınlarını kontrol altına almak üzere harekete geçti.
Alevler her iki ülkede de geniş orman alanlarını yakıp yıktı, mülkleri küle çevirdi ve on binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu.
Meteoroloji uzmanlarına göre bu hafta Batı Avrupa'yı vurması beklenen ve Fransa'da bugünden, İspanya'da ise çarşamba gününden itibaren fırın benzeri sıcaklıkları geri getirecek yeni bir sıcak hava dalgası yaklaşırken, itfaiyeciler yangınları kontrol altına almak için zamanla yarışıyor.
Fransız itfaiye şefi Eric Pitault, AFP'ye yaptığı açıklamada, ekiplerinin yorgun olduğunu kabul etmekle birlikte "taarruzda" olduklarını söyledi.
Bordeaux yakınlarındaki orman yangını son altı günde 42 bin hektar alanı etkiledi, 220 bin kişiyi yerinden etti ve 240 evi kullanılamaz hale getirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, yarımadanın kuzeyinde gece saatlerinde yangının yeniden alevlendiği ancak bu durumun kontrol altına alındığı ve yanan alanın genişlemediği bildirildi.
İspanya'da Madrid'in batısında uzanan geniş yangın alanının sınırındaki Aldea del Fresno kasabası dışında, evlerinden tahliye edilen bölge sakinleri, mülklerine ve evcil hayvanlarına kavuşma umuduyla araçlarıyla kuyruk oluşturdu.
Bu kişiler, New York şehri büyüklüğündeki 77 bin hektar alanı yutan yangınlar nedeniyle kaçmak zorunda kalan 60 bin kişinin arasında yer alıyordu.
Şimdilik İspanyol Jandarması (Guardia Civil), duman soluma riskini gerekçe göstererek vatandaşların evlerine dönmesine izin vermiyor.
Yakındaki Picadas'ta bulunan hayvanlarına ulaşmak isteyen 55 yaşındaki hasta bakıcı Galia Borisova, AFP'ye yaptığı açıklamada, beklemek zorunda kaldığını belirterek şöyle konuştu:
"Maskeyle bile nefes alınamayacak kadar çok duman olduğunu söylüyorlar. Buradan bile görülebildiği için buna inanıyorum."
Avrupa bu yıl, bilim insanlarının insan kaynaklı iklim değişikliğine bağladığı birbirini izleyen sıcak hava dalgalarının ve büyük bir kuraklığın pençesinde.
Aşırı sıcaklar toprağı kuruttu ve yılın daha erken dönemlerindeki yağışlı ve ılıman havalarda hızla büyüyen bitki örtüsünü kurutarak adeta bir yangın havuzu oluşturdu.
Hem Fransa hem de İspanya liderleri, iklim değişikliğinin yarattığı yeni gerçeklik konusunda uyarıda bulundu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yangınları "iklim acil durumunun en acı verici tezahürü" olarak nitelendirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Önümüzdeki haftalar zorlu geçecek ve dayanmak zorundayız" dedi.
Odak noktası şu anda Batı Avrupa olsa da Avrupa Birliği kriz yönetimi sorumlusu, kıtanın diğer bölgelerindeki koşulların da yeni yangınları tetikleyebileceğini ve zaten yetersiz olan kaynakları zorlayabileceğini bildirdi.
AB Komiseri Hadja Lahbib, "Fransa ve durumun bugün Portekiz de dahil olmak üzere kötüleşmesinin beklendiği İber Yarımadası'nın yanı sıra Macaristan, Slovakya ve Çekya için de aşırı koşullar yaklaşıyor" açıklamasını yaptı.
İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET), yarın başlayacak ve en az hafta sonuna kadar sürecek yeni bir sıcak hava dalgası duyurdu.
Sıcaklıkların kuzeydoğuda 42 dereceye, iç kesimlerde ise 39 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
MeteoFrance da bugünden itibaren Kuru rüzgarla birlikte sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkacağı yeni bir sıcak hava dalgası öngörüyor.
İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, dün yaptığı açıklamada, başkent Madrid'in batısında devam eden yangınları kontrol altına almak için önlerindeki saatlerin "kesinlikle belirleyici" olacağını söylemişti.