İspanya ve Fransa'da orman yangınları binlerce hektarı küle çevirdi, tahliyeler sürüyor

Fransa ve İspanya'da itfaiye ekipleri, yeni bir sıcak hava dalgasının kavurucu sıcakları getirmesinden önceki kritik saatleri değerlendirerek son dönemlerin en şiddetli orman yangınlarını kontrol altına almak üzere harekete geçti.

Alevler her iki ülkede de geniş orman alanlarını yakıp yıktı, mülkleri küle çevirdi ve on binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu.

Meteoroloji uzmanlarına göre bu hafta Batı Avrupa'yı vurması beklenen ve Fransa'da bugünden, İspanya'da ise çarşamba gününden itibaren fırın benzeri sıcaklıkları geri getirecek yeni bir sıcak hava dalgası yaklaşırken, itfaiyeciler yangınları kontrol altına almak için zamanla yarışıyor.

Fransız itfaiye şefi Eric Pitault, AFP'ye yaptığı açıklamada, ekiplerinin yorgun olduğunu kabul etmekle birlikte "taarruzda" olduklarını söyledi.

Bordeaux yakınlarındaki orman yangını son altı günde 42 bin hektar alanı etkiledi, 220 bin kişiyi yerinden etti ve 240 evi kullanılamaz hale getirdi.