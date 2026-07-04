İspanya ve Portekiz orman yangınlarıyla boğuşuyor

Komşu ülke Portekiz'de de sıcak hava dalgasının etkisiyle durum hassasiyetini koruyor.

Başbakan Luis Montenegro, cuma günü yaptığı açıklamada, orman yangınlarının mevcut sıcak dalgası sırasında daha da kötüleşmesi ihtimaline karşı Avrupa Birliği (AB), İspanya ve Fas'tan ek yangın söndürme uçaklarını hazır bulundurmalarını talep ettiklerini bildirdi.

Montenegro düzenlediği basın toplantısında, bu sıra dışı adımın ulusal kaynakların tükenmiş olmasından değil, önümüzdeki günlerde yaşanacak istisnai koşullardan ve tüm ülke topraklarının çok yüksek bir yangın riskiyle karşı karşıya kalmasından kaynaklandığını vurguladı.

Başbakan Montenegro "Kendi kapasitemiz tükendiği için değil, mevcut koşullarda tüm ülke topraklarımızın çok yüksek bir risk altında bulunmasından dolayı bu adımı attık" açıklamasında bulundu.

Montenegro ayrıca "Mevcut kaynaklarımızı halihazırda konuşlandırıldıkları diğer bölgelerden çekmektense, AB müttefiklerimizden ve en yakın komşularımızdan destek almanın daha doğru olduğuna inanıyoruz" diyerek AB Sivil Koruma Mekanizması ile İspanya ve Fas ile yapılan ikili anlaşmaların neden etkinleştirildiğini açıkladı.

Ülkenin kuzeyindeki Vouzela belediyesinde çarşamba gecesinden bu yana devam eden orman yangınında en az dokuz kişi yaralandı, iki kişinin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Ulusal Sivil Koruma Kurumu sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, yaralananlar arasında hafif yaralı üç itfaiyeci ile vücudunda yanıklar oluşan ve durumu ciddi olan bir sivilin yer aldığını aktardı.

Sivil Koruma Komutanı Mario Silvestre'nin verdiği bilgilere göre, Viseu bölgesindeki Vouzela'da başlayan yangın şu ana kadar yaklaşık 10 bin hektarlık alanı tahrip etti.

Yangınla mücadele kapsamında cuma günü yaklaşık 1000 itfaiyeci, 300 araç ve sekiz hava aracı görev yaptı. Bölgedeki daha küçük ölçekli diğer dört yangın odağına ise en az yüzer itfaiyeciyle müdahale ediliyor.