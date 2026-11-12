İspanya'da genel grev. Sokaklar karıştı, çok sayıda gözaltı ve yaralı var
12.11.2026 09:09
İspanya'da konut krizine karşı başlatılan genel grevde ülke genelinde 70'ten fazla kişi gözaltına alınırken, göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.
İspanya'da toplam iş gücünün beşte birini oluşturan 4 milyon işçi, ülkenin en büyük sorunlarından biri haline gelen konut erişilebilirliği ve yüksek kiraları protesto etmek amacıyla 14 yıl aradan sonra dün ilk kez genel greve gitti.
Toplamda 1 milyondan fazla çalışanı temsil eden İspanya'nın en büyük iki işçi sendikası UGT ve CCOO ile artan kiralara ve tahliyelere tepki gösteren kiracı dernekleri greve tam destek veriyor.
29 Kasım'da yapılacak erken genel seçime kısa bir süre kala başlayan grevde, özellikle başkent Madrid ve Barselona'daki yürüyüşlerin ardından polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı,
Son bilgilere göre ülke genelinde 73 kişinin gözaltına alındığı olaylarda en az 25 kişi de yaralandı.
İçişleri Bakanlığı'nın basına verdiği bilgiye göre, Ulusal Polis ve Jandarma, genel grev sebebiyle yerel saatle 17.00'ye kadar ülke genelinde 919 olay bildirdi.
Gösteriler Barselona, Madrid, San Sebastian, Vitoria, Malaga, Almeria, Granada, Zamora, Valensiya, Valladolid ve Alicante ile Rioja ve Navarra bölgelerinde yoğunlaşırken Katalonya, Madrid, Bask ve Endülüs bölgelerinde yol kapatma, hallerin ve limanların girişlerini bloke etme eylemleri öne çıktı.
Mağazalar, şiddet olaylarına karşı önlem olarak kepenk indirdi.
Genel grev, özellikle ulaştırma, sağlık ve endüstri sektörlerini etkiledi.
Sektör yetkililerinden yapılan açıklamalarda, grev nedeniyle ülke genelinde 332 uçuşun ve uzun mesafeli tren seferlerinin yüzde 24'ünün iptal edildiği, banliyö seferlerinde çok ciddi aksamalar olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ülkede 14 yıl aradan sonra yapılan ilk genel grevde, işçi sendikaları ve kiracılar sendikaları, konut krizine çözüm ve maaş artışı talep ediyor.
Genel İşçi Sendikası (UGT), İşçi Komisyonları (CCOO) ve Genel İşçi Konfederasyonunun (CGT) aralarında bulunduğu 8 sendika, Katalonya başta olmak üzere greve katılımın yüksek seviyede olduğunu açıkladı.
UGT ve CCOO, konut sorununun en yoğun olduğu kıyı bölgeleri Kantabria, Katalonya ve Endülüs'te greve katılımın daha yüksek olduğunu, Martorell'deki Seat fabrikası ve Navarra'daki Volkswagen fabrikasında çalışmaların durdurulduğunu, Endülüs'ün bölgesel televizyon kanalı Canal Sur'da bile grev nedeniyle yayın yapılmadığını bildirdi.
Madrid Kiracılar Sendikası Sözcüsü Alicia del Rio, basına verdiği demeçte, "Tarihi bir gün. Yüzlerce insan, bugün tüm şehirlerde sokaklarda gösteri yapıyor. Yaşam pahalılığına rağmen barınma hakkı ve makul ücret talebi çağrısında bulunuyor. Bu talepler, tüm hükümetlere, işverenlere, rantçılara karşıdır ve halkın gücü karşısında hiçbir hükümet duramaz." dedi.
UGT ve CCOO, konut sorununun en yoğun olduğu kıyı bölgeleri Kantabria, Katalonya ve Endülüs'te greve katılımın daha yüksek olduğunu, Martorell'deki Seat fabrikası ve Navarra'daki Volkswagen fabrikasında çalışmaların durdurulduğunu, Endülüs'ün bölgesel televizyon kanalı Canal Sur'da bile grev nedeniyle yayın yapılmadığını bildirdi.
Madrid Kiracılar Sendikası Sözcüsü Alicia del Rio, basına verdiği demeçte, "Tarihi bir gün. Yüzlerce insan, bugün tüm şehirlerde sokaklarda gösteri yapıyor. Yaşam pahalılığına rağmen barınma hakkı ve makul ücret talebi çağrısında bulunuyor. Bu talepler, tüm hükümetlere, işverenlere, rantçılara karşıdır ve halkın gücü karşısında hiçbir hükümet duramaz." dedi.
ÜLKEDE YAKLAŞIK 750 BİN KONUT AÇIĞI VAR
İspanya Merkez Bankası verilerine göre ülkede yaklaşık 750 bin konut açığı mevcut ve bu rakamın 2028 yılına kadar 1 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor.
İspanya Gençlik Konseyi verileri, ülkede ortalama kira bedeli olan bin 176 euronun genç bir çalışanın ortalama aylık maaşının yaklaşık yüzde 98,7'sine denk geldiğini gösteriyor.
Diğer yandan İspanya İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) ise "Greve katılım çoğu bölge ve sektörde düşük seviyede ancak sendikaların yoğun olduğu bölgelerde biraz daha yüksek diyebiliriz." açıklamasını yaptı.
CEOE'ye göre, yolcu taşımacılığında günün en önemli aksamaları yaşanırken; oteller, restoranlar ve seyahat acenteleri grevden minimum düzeyde etkilendi.
Bu arada muhalefetteki sağ görüşlü siyasi partiler, "genel grevin hükümet destekli olduğu ve sol görüşlü sendikalar tarafından finanse edildiği" suçlamasında bulundu.
Genel grevin "başarısız" olduğunu savunan sağcı partiler, ülkede elektrik tüketiminin sadece yüzde 4,9 düştüğünü, geçmiş genel grevlere göre bir kıyaslama yapıldığında bu oranın çok düşük olduğunu vurguladı.