İspanya'da genel grev. Sokaklar karıştı, çok sayıda gözaltı ve yaralı var

İspanya'da toplam iş gücünün beşte birini oluşturan 4 milyon işçi, ülkenin en büyük sorunlarından biri haline gelen konut erişilebilirliği ve yüksek kiraları protesto etmek amacıyla 14 yıl aradan sonra dün ilk kez genel greve gitti .

Toplamda 1 milyondan fazla çalışanı temsil eden İspanya'nın en büyük iki işçi sendikası UGT ve CCOO ile artan kiralara ve tahliyelere tepki gösteren kiracı dernekleri greve tam destek veriyor.

29 Kasım'da yapılacak erken genel seçime kısa bir süre kala başlayan grevde, özellikle başkent Madrid ve Barselona'daki yürüyüşlerin ardından polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı,



Son bilgilere göre ülke genelinde 73 kişinin gözaltına alındığı olaylarda en az 25 kişi de yaralandı.