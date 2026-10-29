İspanya'da ikinci hızlı tren faciası. 68 kişi öldü, üç gün yas başladı
29.10.2026 11:06
İspanya'da Madrid-Endülüs hattında iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu 68 kişi hayatını kaybetti, 15'i ağır olmak üzere 107 kişi hastanede tedavi altına alındı.
İspanya'da bu yıl yaşanan ikinci yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.
Felaketin ardından ülkede üç günlük ulusal yas başladı; yakınlarından haber alamayan ailelerin umutsuz bekleyişi ise sürüyor.
Dün sabah başkent Madrid'den ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesine uzanan hatta, devlete ait Renfe ile özel demiryolu şirketi Iryo'ya ait iki tren aynı yönde ilerliyordu.
Iryo treni durduktan sonra arkadan gelen Renfe treni duran trene çarptı ve çarpmanın şiddetiyle birkaç vagon Urda kasabası yakınlarında raydan çıktı.
Yetkililerin çarşamba günü verdiği bilgilere göre kazada 107 kişi daha hastanede tedaviye ihtiyaç duydu. Bu yaralılardan 15'inin durumu ağır.
Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre acil durum ekipleri, başka kurbanlara ulaşmak için gece boyunca enkazı taradı ve eğrilip bükülmüş metal yığınlarını vinçlerle kaldırdı.
Kastilya-La Mancha Özerk Yönetimi Başkanı Emiliano García-Page, dün gazetecilere yaptığı açıklamada ölü sayısının artabileceğini söyledi ve "Vagonların alt kısımlarına henüz ulaşılamadı" dedi.
AİLELER KİMLİK TESPİTİ İÇİN DNA ÖRNEĞİ VERİYOR
Ulusal kolluk kuvveti Sivil Muhafızlar (Guardia Civil), hayatını kaybedenlerin kimlik tespitine yardımcı olmak ve yakınlarından DNA örneği almak amacıyla Madrid, Toledo, Córdoba ve Sevilla kentlerinde dört ayrı merkez kurdu.
Ayrıca Kastilya-La Mancha ve Madrid'de kan bağışı noktaları oluşturuldu.
Madrid'in yaklaşık 130 kilometre (80 mil) güneyindeki Urda köyünde yer alan bir okul, ailelerin yakınları hakkında bilgi alabilmesi için merkeze dönüştürüldü. Kızılhaç ekipleri, bazıları gözyaşları içinde okula gelen gruplara destek sağladı.
Kızılhaç psikoloğu Carmen Garcia, herkesin bu travmayı kendi yöntemiyle aşmaya çalışacağını belirterek aileleri "uzun ve zorlu saatlerin" beklediğini söyledi.
AFP'ye konuşan Garcia tabloyu, "Şokta olan, yaşananları henüz idrak edemeyen insanlar var; öfkeli, üzgün ve endişeli insanlar var. Yas süreci karmaşık geçecek" sözleriyle anlattı.
Kimliği açıklanan ilk kurbanlar arasında 31 yaşındaki Sivil Muhafızlar görevlisi José Manuel Chacón da yer alıyor.
Teşkilat, Chacón'un ailesine, dostlarına ve mesai arkadaşlarına "en derin taziyelerini" iletti.
İspanyol basınına göre kayıplar arasında Halk Partisi'nden (PP) eski bir bakan ile ülkede tatilde olduğu tahmin edilen birkaç yabancı uyruklu kişi de var.
AYNI HATTA BİR YILDA İKİNCİ FELAKET
Yaşanan facia, ulaştırma bakanının kazaya yol açan bir "hatadan" ve "açıklanamaz koşullardan" söz etmesiyle birlikte İspanya'nın demiryolu ağındaki güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Üstelik bu, aynı hatta yaşanan ilk kaza değil. Ocak ayında yine bir Renfe ve bir Iryo treni Endülüs'teki Adamuz kasabası yakınlarında çarpışmış, 46 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralanmıştı.
Başbakan Pedro Sánchez, "İspanya gibi bir ülkenin, bizim yaşadığımız gibi aynı yıl içinde iki yüksek hızlı tren kazası yaşaması kabul edilemez" dedi.
Kazanın nedenlerinin soruşturulduğunu belirten Sánchez, olayın güvenlik sistemindeki arızalardan veya ihmalden kaynaklandığı ortaya çıkarsa bu eksikliklerin "en ağır biçimde" ele alınacağını söyledi.
Ana muhalefetteki Halk Partisi'nin lideri Alberto Núñez Feijóo ise yaşananların derhal soruşturulmasını ve İspanya'nın tüm demiryolu ağının "eksiksiz ve bağımsız biçimde gözden geçirilmesini" istedi.
Feijóo gazetecilere yaptığı açıklamada, "İspanya'nın kendi altyapısında neler olup bittiğini bilmeye hakkı var" ifadelerini kullandı.